È stato presentato alla Bit di Milano il sedicesimo rapporto sul Turismo in Calabria. Interviste al presidente Oliverio e al dirigente Pasquale Anastasi

È stato presentato oggi a Milano il rapporto sul settore Turismo nella nostra regione. La manifestazione ha visto la partecipazione del presidente Mario Oliverio, e del sottosegretario al Turismo e Beni culturali Dorina Bianchi.

“Abbiamo registrato un incremento del 7,2% del turismo interno, italiano, in Calabria – ha commentato Oliverio e del 6,1% per quanto riguarda il turismo straniero”.

Nel corso di una conferenza stampa, alla quale ha partecipato anche il sottosegretario di stato al turismo e cultura, Oliverio ha poi sinteticamente illustrato i dati relativi al bilancio del turismo in Calabria nei primi nove mesi dell'anno scorso.



"Dalle presenze che si sono registrate già in questa prima mattinata - ha detto il governatore - devo dire che c'è un grande interesse per la Calabria. Il fatto che un'autorevole rivista inglese abbia indicato tra le prime dieci località da visitare, a livello mondiale, la nostra regione, è un segnale importante che ci riempie di soddisfazione, di orgoglio e che sottolinea quelle che sono le potenzialità della nostra regione. Credo che anche in relazione al contesto più generale, quello del Mediterraneo, la Calabria ha nuove opportunità che bisogna cogliere per intercettare una domanda che può essere indirizzata verso la nostra regione. Ci sono circa settanta operatori cui abbiamo assegnato uno spazio ampio dove poter incontrare i tour operator che orientano i flussi turistici.



Credo che ci sono tutte le condizioni perché la Calabria - ha proseguito Oliverio - possa mettere le ali anche da questo punto di vista. Dobbiamo porre grande attenzione alla mobilità, ossia alla necessità di poter arrivare in Calabria in tempi molto ridotti, rispetto a quelli attuali. Su questo questo settore abbiamo allocato molte risorse sui fondi europei per agevolare la mobilità dall'Europa e dal nord Italia verso la Calabria. Dobbiamo investire molto nei servizi. Il secondo impegno è quello di allargare la stagionalità, senza limitarci al mese di agosto. Rispetto a questo obiettivo stiamo lavorando in tutte le direzioni".



Il sottosegretario Dorina Bianchi si è soffermata sugli accordi fatti con il Governo russo per incrementare i rapporti anche nel settore turistico, con particolare riferimento alla Calabria. "Noi stiamo vivendo un periodo positivo della stagione turistica perché coincide con il fatto che rotte come la Turchia e l'Egitto non sono più mete ambite. Sono lieta che anche un assessore della Regione Lombardia mi abbia detto oggi che lo stand della Calabria è quello più bello. Insomma, dobbiamo lavorare così perché, con le nostre ottime qualità, dobbiamo fare ritornare la gente nella nostra regione. Da questo punto di vista darò, come Governo, tutta la collaborazione possibile alla Regione Calabria, guidata da Oliverio, con il quale abbiamo da tempo un rapporto di stima ed amicizia.Un rilancio del Paese Italia passa attraverso un riordino di tutto il nostro Sud".



Bit 2016, intervista ad Anastasi: