Il coordinamento di Libera Locride ha scelto ancora una volta di ribellarsi al dolore, dedicanto una serata-evento nel ricordo di Gianluca Congiusta, l’imprenditore sidernese ucciso esattamente 13 anni fa. «Abbiamo - scelto di celebrare la vita di Gianluca e non la sua morte - ha spiegato la referente per la Locride Deborah Cartisano - pensiamo che il modo migliore per farlo sia con un grande concerto di artisti calabresi impegnati anche nel sociale, desiderosi di dare il loro contributo per questo evento importante, speranzosi come noi nel riscatto di questa terra e certi dell’esistenza di gente che ogni giorno lotta e sogna una locride migliore; affinchè nessuno dimentichi le nostre vittime, affinchè i familiari delle vittime non vengano lasciati soli nella loro lotta per la verità e la giustizia, affinchè si formi una Comunità di Memoria sempre più collettiva e condivisa».





Una serata all’insegna della musica, dell’arte e del ballo quella sidernese, che ha rinnovato un costante impegno al fianco dei familiari e delle vittime. L’evento musicale, patrocinato dal Comune di Siderno, in collaborazione con la ProLoco di Siderno, l’associazione Don Milani di Gioiosa, la S.E.L.E.S. di Gioiosa, l’associazione S.IN.A.PSI. e l’associazione Cambiamenti di Siderno, ha visto alternarsi sul palco alcuni dei migliori artisti sulla scena musicale calabrese, come Mimmo Cavallaro accompagnato da Andrea Simonetta, Francesco Loccisano, Fabio Macagnino, Red Stop, Kharisma, The Flyers, Dany, Rox, Aly, Igor, Francesca Totino, White, Silver e Kiko Dj.