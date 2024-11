L'indossatore porta il nome di Acri e della regione in giro per il mondo. Ha raggiunto vette altissime nel campo della moda

Simone Curto è tra i più quotati modelli d'Italia. Sfila sin da giovanissimo sulle passerelle mondiali più importanti e lavora con i marchi che rappresentano il gotha della moda mondiale: Ferrè, Fred Mello, Versace, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Belstaff, The Bridge, Ducati, Diadora, Colmar, Alviero Martini e per Versace ha calcato anche le passerelle di New York.



Marchi che testimoniano il grande successo dell'indossatore calabrese, nato a Cariati 33 anni fa, ma cresciuto a Serraudo, una contrada a qualche chilometro dal centro cittadino di Acri in provincia di Cosenza. Sin da piccolo Simone sviluppa uno sviscerato interesse per il mondo della moda, tanto da divorare migliaia di giornali dedicati al mondo della moda, come pile di Vogue Uomo. A 21 anni parte, per tentare l’avventura, e raggiunge Milano. Da allora vive per il suo lavoro da modello nella capitale della moda maschile.