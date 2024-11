Maurizio Senese: Soverato tornerà ad essere la Perla dello Jonio

Stanno andando letteralmente a ruba i biglietti per il concerto di J-Ax e Fedez del 15 luglio alla Summer Arena di Soverato. Saranno loro infatti a inaugurare con la loro esibizione la nuova struttura, unica in Calabria a poter ospitare grandi eventi dal vivo, ideata da Maurizio Senese. La Summer Arena sarà allestita, interamente con fondi privati, senza alcun contributo pubblico, sul lungomare di Soverato e potrà ospitare fino a quattromila posti a sedere: sarà praticamente un grande teatro all’aperto, creato appositamente col fine della promozione turistica dell’intera regione. E la Esse Emme Musica di Maurizio Senese non poteva scegliere un biglietto da visita migliore, come l’arrivo di J-Ax e Fedez. Mentre “Vorrei ma non posto”, il nuovissimo singolo del duo rapper è già tormentone dell’estate 2016, i due fenomeni milanesi si preparano ad ultimare il loro primo album insieme, scegliendo proprio Soverato e la sua Summer Arena per l’unica data in Italia, prima dell’uscita del disco, prevista per i primi mesi del 2017. Un premio a Maurizio Senese, per intenderci, che oramai gode di grande fiducia in tutta Italia nei “palazzi” della musica che conta, un riconoscimento fatto al promoter catanzarese dai due artisti, che hanno più volte dichiarato in queste settimane nei network nazionali che con il primo singolo “Vorrei ma non posto” hanno offerto un antipasto del loro album ai fan, sostenendo di aver scelto di cominciare dalla Calabria, e quindi dalla Summer Arena di Soverato. Così gli uffici della Esse Emme Musica sono stati presi d’assalto e presto, non è un azzardo affermarlo, la prima della Summer Arena sarà un tutto esaurito, centrando l’obbiettivo prefissato: «Soverato tornerà a essere a pieno titolo la Perla dello Jonio – ha avuto modo di dire Maurizio Senese –, è una promessa».

I biglietti per assistere al concerto del 15 luglio a Soverato saranno divisi secondo i seguenti ordini di prezzi: Tribuna blu e gialla numerata, 40,00 euro; tribuna frontale numerata 46,00 euro; parterre non numerato 34,50 euro. I tagliandi possono essere acquistati online attraverso il circuito Ticket Service Calabria e Ticket One, di cui Ticket Service è partner, oppure nei Ticket Service point, nelle prevendite abituali.