A Cosenza, tra le vie cittadine, la plurisecolare fiera attira tantissimi visitatori.

E’ in corso in questi giorni e terminerà il 20 marzo, l’annuale fiera di San Giuseppe tra le vie cittadine di Cosenza, un appuntamento in cui cultura, credenze popolari e religione si fondono per dare vita a uno spettacolo che attira ogni anno tantissimi visitatori. Le origini di questo evento risalgono a circa 700 anni fa, quando, nel 1234, Federico II di Svevia, allora re di Sicilia, decise di istituire ben 7 fiere da distribuire all’interno del suo regno tra cui una che fu assegnata proprio alla città di Cosenza. La fiera si svolse di fronte il tempio della Maddalena da cui prese anche il nome, ma nel 1554 venne temporaneamente cancellata a causa di un terremoto che distrusse il tempio e il ponte che lo collegava alla città. Quest’ultimo fu ripristinato solo il 19 marzo 1564, il giorno di San Giuseppe, e il giorno stesso riprese la tradizionale fiera che venne rinominata in onore del santo. Alla fiera nell’edizione 2016 sono presenti circa 495 espositori provenienti dall’Italia e dall’estero e il programma prevede anche lo svolgimento di diversi spettacoli teatrali e musicali oltre alla presenza di alcune aree dedicate interamente ai bambini nell’ambito di un’iniziativa che prende il nome di “Bimbinfiera”.