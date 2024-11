Lutto per il cantante torinese, Umberto Tozzi. L'ex moglie Serafina Scialò è stata trovata morta nella sua abitazione a Udine. Non era stata vista in giro da nessuno negli ultimi giorni e i colleghi di lavoro non vedendola a scuola si erano preoccupati. Così hanno lanciato l’allarme alle forze dell’ordine.



I timori che fosse accaduto qualcosa di brutto purtroppo si sono rivelati fondati. Il corpo della 63enne, originaria di Catanzaro è stato rinvenuto dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Udine.

La donna, che lavorava come collaboratrice scolastica all'Educandato Uccellis, era stata la moglie del cantautore nei primi anni '80 e cantò insieme con lui in "Tre buone ragioni". Dalla loro unione nacque, nel 1983, il primo figlio di Umberto Tozzi, Nicola Armando.