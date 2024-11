Unica tappa calabrese del tour della cantautrice che salirà sul palco della Summer Arena domenica 21 agosto

Conto alla rovescia alla Summer Arena di Soverato per l’attesissimo appuntamento di domenica 21, quando sul palco dell’area, nell’ambito della programmazione organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, salirà Gianna Nannini.



Dopo la grande festa dai ritmi “rurali” di Vinicio Capossela è quindi il turno della graffiante rocker senese, che dopo il successo ottenuto con i concerti della prima parte del tour nei teatri più prestigiosi di tutta Italia e la conclusione trionfale all’Arena di Verona in maggio, sta travolgendo il suo pubblico con gli appuntamenti live in questa tranche estiva del tour la cui tappa a Soverato è l’unica in Calabria.



Se nella prima parte di Hitstory Tour Gianna aveva scelto la particolare atmosfera del teatro, ora sono le arene e gli spazi aperti le location che valorizzano l’inimitabile voce dell’artista e il legame con il suo pubblico. Anche durante il concerto di Soverato, la cantautrice porterà sul palco le canzoni di Hitstory, la raccolta edita per Sony Music che celebra 40 anni di carriera di Gianna Nannini.

La rocker sarà accompagnata da un gruppo ritmico composto da eccezionali musicisti: Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Moritz Müller alla batteria, Daniel Weber al basso, Will Medini alla tastierista, pianoforte e programmazioni, impreziosito dalle voci delle coriste Isabella Casucci e Anna Camporeale.



Ma ci sarà anche il prestigioso sestetto d’archi Red Rock Strings composto da: Lorenzo Borneo, Roberta Malavolti, Liuba Moraru, Chiara Santarelli al violino, Linda Rusca alla viola e Davide Pilastro al violoncello.



Come gli altri artisti ospiti della Summer Arena, anche Gianna Nannini riceverà, in occasione del concerto di Soverato, il Pitagora d’argento, l’opera del maestro orafo Michele Affidato dedicata al filosofo e matematico dell’antica Kroton, ideata e realizzata al fine di promuovere in importanti eventi la storia e la cultura del territorio calabrese.