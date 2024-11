Con una diretta su facebook, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e il vicesindaco Jole Santelli hanno annunciato il programma organizzato dall'amministrazione per la notte di Capodanno. Come anticipato dal nostro network, saranno Fabri Fibra e Carmen Consoli i principali protagonisti dello spettacolo organizzato per accompagnare la città verso il 2019. In Piazza 15 Marzo poi, nel cuore del centro storico, si esibirà invece Rachele Bastreghi, voce dei Baustelle, nonché solista e icona glamour, sul palco con suo dj set.

Due donne e un rapper oltre alla festa urbana della radio: una Cosenza elegante e anticonformista, multiforme e per tutti i target si appresta ad alzare il sipario sul primo giorno del 2019. L’Amministrazione comunale aprirà il nuovo anno nel segno di un percorso di intrattenimento che, a partire dalla mezzanotte, condurrà all’alba del primo gennaio circondati dallo scenario degli spazi liberi aperti, tra le opere del Mab fino all’esterno del Rendano.