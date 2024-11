Ospite d'onore della serata, in programma il 10 agosto, il cantautore Gigi D'Alessio

Sarà Gigi D’Alessio l’ospite d’onore della manifestazione “In una notte di Mezza Estate”, iniziativa benefica promossa e organizzata dalla fondazione “Diego Pugliese Onlus. L’evento prenderà vita il dieci di agosto al Porto di Tropea. Sul palco, oltre al cantautore napoletano, i cantanti Dolcenera e Briga e il cabarettista Francesco Cichella, vincitore dello show targato Rai “Tale e Quale” e comico di “Made in Sud”. A presentare lo spettacolo “sotto le stelle” sarà Anna Tantangelo. Non è stata dimenticata neanche la bellezza e la moda declinate all’ennesima potenza.

Nella scaletta, infatti, è prevista una sfilata di alta moda firmata da “Piazza di Spagna Sposi”, e dalla gioielleria “Scintille Montesanto”.

«Siamo particolarmente felici - ha detto il presidente della Fondazione Sonia Bevacqua – di essere riusciti a proporre per il secondo anno consecutivo una iniziativa unica nel suo genere perché coniuga lo spettacolo dalle “firme” prestigiose al “sociale”. In questa seconda edizione abbiamo come ospite d’onore Gigi D’Alessio e di questo siamo particolarmente orgogliosi».



Ma Sonia Bevacqua e il vicepresidente Tommaso Pugliese hanno posto soprattutto l’accento sulle finalità benefiche dell’evento: «A chi vorrà partecipare sarà chiesto un piccolo contributo che servirà ad impinguare un fondo destinato a fornire un aiuto economico e del sostegno morale a famiglie calabresi con evidenti difficoltà ad assistere, fuori regione, i loro familiari malati, principalmente di tumori e non solo». Infine, un auspicio: «Sono convinta che saranno sempre di più le persone che con un piccolo gesto di solidarietà renderanno grande il nostro progetto, che dall’anno prossino avrà come altro obiettivo l’organizzazione di convegni medico-scientifici ed informativi per le malattie neoplastiche e oncologiche».