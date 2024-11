La manifestazione prevista questa sera in Piazza del Popolo a Cetraro alle 21.30. Sarà un vero e proprio talk-show, condotto da Francesco Occhiuzzi con la regia di Fabrizio Avolio

“Cetraro è un angolo di paradiso dove vorrei trascorrere le mie vacanze”, queste le parole di Memo Remigi, intervistato dal direttore artistico dell’evento Francesco Occhiuzzi, che riceverà il Premio Vela del Mediterraneo per una carriera ricca di successi. Scoperto dal mitico maestro Giovanni D’Anzi, proprio a Santa Margherita dove aveva intrapreso gli studi, Remigi inizia ad esibirsi nei primi anni Sessanta. Dopo avere vinto il ’Festival della Canzone di Liegi’, il cantante, paroliere e conduttore radiofonico ottiene un contratto discografico ed incide i primi 45 giri. Nel 1965 partecipa al concorso ‘Un disco per l’estate’ con la canzone ‘Innamorati a Milano’, testo di Alberto Testa, che resterà il suo maggiore successo come interprete.



Premio “Vela del Mediterraneo” alla carriera anche all’attrice Anna Safroncik una delle attrici più in vista del momento: bellissima e bravissima.



La Anna Baldi di Centovetrine, interpretato per tre anni a partire da giugno 2004, una donna pronta a tutto pur di ottenere ciò che voleva e capace di ricorrere a ogni mezzo, un po' come Aurora Taviani de Le tre rose di Eva, sempre dalla parte della verità e della giustizia e capace di lottare per quello in cui crede. Ma Anna ha prestato il volto anche a Emma Minissale in Il Restauratore ed è stata una protagonista della fiction La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa, nei panni della marchesa Vittoria Granieri Solaro.

Dopo gli applausi per la I edizione della manifestazione, voluta dall’Amministrazione Comunale di Cetraro e promossa dalla Regione Calabria, si spera di bissare il successo.



La manifestazione infatti, verrà realizzata nella Piazza del Popolo, in pieno centro storico e fa parte della programmazione di fine estate, una programmazione legata al progetto: “Settimana della Cultura Benedettina” realizzato dall’Assessore alla cultura Fabio Angilica.

Un vero e proprio talk-show, condotto da Francesco Occhiuzzi con la regia di Fabrizio Avolio, infatti la serata evento diventerà una produzione televisiva che andrà in onda a settembre.



Durante la serata verranno consegnati i Premi Vela D’Argento a personalità e giornalisti calabresi che durante l’anno si sono distinti per iniziative di interesse culturale.