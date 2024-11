Torna ad agosto il festival Rock On di Martirano Lombardo. Ancora una volta sul palco saliranno musicisti di calibro internazionale

Saranno il chitarrista Stef Burns e il bassista Stu Hamm le punte di diamante della decima edizione del Rock On di Martirano Lombardo in scena il 3 agosto. Un ritorno quello di Burns, attuale chitarrista di Vasco Rossi, ma noto anche per essere stato membro della band di Alice Cooper dal 1991 al 1995. Il musicista, infatti, sposato con la show girl Maddalena Corvaglia, ha già altre volte prestato il suo estro e il suo nome ad un festival che sta lentamente crescendo e acquistando consensi.



Sul palco di Martirano Lombardo Bruns verrà accompagnato da Juan van Emmerloot alla batteria e, per l’occasione, da un bassista d’eccezione, Stu Hamm. Hamm è un richiestissimo session man già al servizio di Joe Satriani, Steve Vai e Michael Schenker. Ancora una volta il Rock On si distingue per la qualità dell’offerta. Nomi di prestigio ed internazionali. Tra questi, in passato, Steve Lukather, leader della band Toto e considerato uno dei chitarristi più bravi al mondo. E poi, ancora, il vocalist Joe Lynn Turner, cantante di fama mondiale e già in forza in gruppi come i Deep Purple, nonchè cantante solista e chitarrista.