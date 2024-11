La nostra redazione, impegnata in un reportage tra i Comuni delle Serre, ha raccolto questa poesia che riassume il dissenso verso la politica dilagante in alcune comunità

La redazione di LaC News24, impegnata in un reportage tra i Comuni delle Serre desiderosi di lasciare la Provincia di Vibo Valentia, dissestata e incapace a provvedere anche ai servizi essenziali, per ritornare a quella di Catanzaro, ha raccolto questa poesia, che riassume il dissenso verso la politica dilagante in alcune comunità.