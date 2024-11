Secondo spumeggiante appuntamento stagionale per 11 in campo, il programma sportivo di LaC Tv, condotto da Maurizio Insardà . Ospite della trasmissione andata in onda ieri sera il direttore sportivo del Sudtirol Paolo Bravo. La squadra altoatesina è l’unica a punteggio pieno in Serie B dopo due giornate. Un avvio super, ma il ds dei biancorossi frena: «Siamo all'inizio - dice ai microfoni di LaC Tv il direttore sportivo degli altoatesini -. Noi cercheremo di fare sempre il massimo ma conosciamo bene il nostro percorso e i nostri limiti». Il dirigente dei biancorossi si pone un chiaro obiettivo: «Il nostro scudetto è la salvezza, anche se dovesse arrivare all'ultima giornata o ai play out».

Analizzando le squadre calabresi il giornalista Nicola Binda fa una considerazione sul Cosenza in modo particolare sull’inizio di campionato in rossoblù di mister Alvini: «Rispetto a Caserta è molto più avanti - dice il giornalista de La Gazzetta dello Sport - è già riuscito a trasmettere le sue idee alla squadra. È stato finora bravo».

Francesco Cozza parla invece dell'avvio stagionale del Catanzaro, reduce da due pareggi casalinghi consecutivi: «Rispetto allo scorso anno vedo un Catanzaro diverso - afferma l'ex attaccate della Reggina -. Non è il Catanzaro di Vivarini per modo di giocare ma bisogna comunque dare il giusto tempo a Caserta». E ancora: «Il Catanzaro quest'anno deve pensare alla salvezza».

Tra gli argomenti trattati da 11 in campo anche l’imminente rinnovo del vertice della lega Serie B con Maurizio Insardà che ricorda l'appuntamento per il 12 settembre con le votazioni per il rinnovo della presidenza: «Da una parte ci sarà Mauro Balata, dall'altra vedremo chi ci sarà a sfidare l'avvocato romano», dice il conduttore di 11 in campo.