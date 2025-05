Il presidente dell’Us Catanzaro, Floriano Noto ha ricevuto il prestigioso Premio Maestrelli, un riconoscimento che celebra figure di spicco nel panorama calcistico. La cerimonia si è tenuta nel Teatro Manzoni di Cassino.

Floriano Noto è stato premiato per la sua leadership e il suo impegno nel riportare l’Us Catanzaro ai vertici del calcio italiano. Sotto la sua guida, la squadra ha ottenuto risultati significativi, culminando con la promozione in Serie B e il raggiungimento dei play off nella scorsa e in questa stagione.

Nel ricevere il premio, Noto lo ha dedicato alla sua famiglia, ai suoi fratelli e lo ha definito «il frutto del lavoro di un’intera società. Lo dedico anche a tutti i tifosi del Catanzaro – ha aggiunto – il cui sostegno è indispensabile».

Il Premio Maestrelli, intitolato alla memoria di Maurizio Maestrelli, figlio di Tommaso, storico allenatore della Lazio campione d’Italia nel 1974, è stato assegnato nel corso degli anni a numerose personalità del mondo del calcio. Tra i vincitori passati figurano allenatori come Marcello Lippi, Carlo Ancelotti, Claudio Ranieri e Luciano Spalletti, nonché dirigenti come Giuseppe Marotta e Saverio Sticchi Damiani, solo per citarne alcuni.

Con questo riconoscimento, Floriano Noto si unisce cosi a una lista prestigiosa di figure che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama calcistico nazionale, confermando il valore del progetto sportivo e gestionale portato avanti a Catanzaro.