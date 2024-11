Esordio negativo invece per il Rende, terza calabrese in campionato, che viene sconfitto in casa del Cicciano

Chi ben comincia è a metà dell'opera e il Città di Cosenza risponde “presente” nel suo storico, primo, debutto in serie A2 nazionale battendo i napoletani di Aquino di Terzigno per 6-2. Tre punti in casa ottenuti nel corso di una partita mai messa in discussione. Una vittoria che dà ai rossoblù consapevolezza nei propri mezzi e fiducia per il prosieguo di questo difficile campionato. Protagonista assoluto della gara, neanche a dirlo, Andrea Granata che vince con score importanti 4 set su 4 (i due individuali contro Giuseppe Aquino e due di coppia insieme al compagno di mille battaglie Fabio Toteda). Ma a girare bene è stata tutta la squadra del tecnico Pasquale Granata, a cominciare proprio da Fabio Toteda (vincitore di 3 set su 4). Bene anche Domenico Giannotta e Domenico Granata. La vittoria alla prima in casa è sicuramente per i cosentini un buon viatico in vista del primo derby della stagione: sabato 20 febbraio è in programma Catanzarese – Città di Cosenza.

ASD “MAGGIORE SALVATORE CAFARO” – ABD CATANZARESE 2-6 (36-57)

Alla prima in campionato una Catanzarese senza macchie e senza paura sbanca il campo dei campani di Cafaro (a Cava de' Tirreni, Sa) per 6-2. Una vittoria in trasferta maturata al termine di una grande prestazione che potrebbe già proiettare i giallorossi fra le squadre da battere in questa stagione. Il primo tempo si chiude in perfetta parità: la terna composta da Perricelli, Valentino e Bianco vince il primo set ma perde il secondo, stesso ritornello per Giuseppe Scicchitano negli individuali. Nel secondo tempo sale però in cattedra la squadra ospite che vince tutti e quattro i set di coppia con i tandem Valentino – Bianco e Zaffino - Scicchitano. Non deludono i nuovi arrivati Giuseppe Scicchitano e Gianfranco Bianco ma il migliore in campo è di certo Vincenzo Valentino. Molto soddisfatto si è detto a fine gara il tecnico Franco Abramo che ora dovrà preparare al meglio il derby in casa contro il Città di Cosenza in programma sabato 20 febbraio.

CICCIANO – FRANCO PARISE CITTA’ DI RENDE 7-1 (56-34)

Comincia in salita la stagione del Città di Rende che esce tramortito dalla difficilissima trasferta in casa di Cicciano (Na). Dopo il primo tempo chiuso con il pesante passivo di 0-4, i biancorossi “mettono la bandierina” solo con la giovane coppia composta da Antonio Veloce e Simone Spadafora che vince un set di coppia nel secondo tempo per 8-0. Per il resto prestazione da rivedere per i biancorossi del tecnico Gianluca Cristiano che a fine gara hanno lamentato anche la non perfetta condizione dei campi. Per dimenticare questo match bisognerà subito mettere testa al prossimo incontro per preparare al meglio l'esordio fra le mura amiche contro l’Asd Santa Chiara (sabato 20 febbraio).

Le altre partite

Santa Chiara Le Delizie – Todis 5-3 (57-36)

Classifica A2 - Girone 4

Santa Chiara Le Delizie, Città di Cosenza, Iperg Motorgas Cicciano e Catanzarese 3; Todis, Aquino, Città di Rende e La Foce 2 ‘Magg. Salv. Cafaro’ 0.