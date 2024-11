Il network di LaC ha seguto la finestra invernale del calciomercato con una diretta testuale costantemente aggiornata. Di siguito tutte le indiscrezioni, le voci e le ufficialità sulle formazioni calabresi che militano nei tornei di Serie B e Serie C e sulle più importanti novità dalle altre squadre.

TUTTI I MOVIMENTI IN INGRESSO E USCITA

Lunedi 31 gennaio

Ore 23.01 - Laura è del Cosenza: il comunicato

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gaëtan Laura, proveniente dal Paris FC. L’attaccante, nato ad Argentan (Francia) il 6 agosto 1995, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Con il club parigino è andato a segno 12 volte nelle ultime due stagioni. Laura è ora pronto a vivere una nuova avventura professionale con i Lupi!

Ore 20.01 - Crotone: ufficiale Golemic

Tra gli acquisti dei pitagorici c'è Vladimir Golemic. Nelle cessioni il portiere Contini passa al Vicenza con l’avallo del Napoli

Ore 19.48 - Davis Curiale dal Catanzaro alla Vibonese

Ore 19.21 - Vibonese salutano in due: la nota del club

L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con l’Andria per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Lorenzo Sorrentino. L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con il Grosseto per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Giovanni Mauceri.

Ore 19.10 - Reggiana, tutto fatto per l'arrivo di Porcino dal Catanzaro

Ore 19.04 - Cosenza, ufficiale Ndoj: il comunicato

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Ndoj, proveniente dalla Società Brescia Calcio. Il centrocampista, nato a Catania il 20 novembre 1996 e naturalizzato albanese, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022. E’ cresciuto nei settori giovanili del Padova e della Roma. Nelle file della Primavera capitolina disputa un Torneo di Viareggio e alcune partite di UEFA Youth League. Dopo il passaggio nelle fila del Brescia, conquista una promozione in Serie A esordendo poi in massima serie. Ha al suo attivo anche 7 gare con l’Under 21 albanese e 6 con la Nazionale maggiore. Ndoj è ora pronto a vestire la maglia del Cosenza!

Ore 18.45 - Un'uscita in casa Crotone

Luis Rojas è ufficialmente un calciatore del Bologna. Il giovane centrocampista lascia il Crotone a titolo temporaneo e rientra nell'operazione che ha portato Cangiano a compiere il percorso inverso.

Ore 18.25 - Vasco Regini saluta gli amaranto

La Reggina e Vasco Regini si salutano. In attesa di capire se si può ancora concretizzare la cessione di Karim Laribi, il club amaranto ha raggiunto un accordo con Vasco Regini per la rescissione di contratto. Per il difensore si chiude qui la non facile esperienza in riva allo Stretto.

Ore 18.20 - Santiago Visentin dal Crotone al Cittadella

Ore 15.15 - Matteo Panati e Claudio Zappa alla Vibonese

Ore 17.19 - Il centrocampista Tomasz Kupisz ceduto alla Reggina. Laribi definitivo a Trieste

La cessione è avvenuta a titolo temporaneo con opzione di acquisto in favore del club amaranto.

Ore 16.53 - Cosenza: Tiritiello-Monopoli, no del difensore

Il Cosenza ha lasciato carta bianca al difensore che però non sembra molto deciso della possibilità di concludere la stagione in maglia pugliese.

Ore 16.11 - Cosenza: preso Kongolo, è ufficiale. Il contratto

Rodney Nkele Kongolo è un nuovo calciatore dei rossoblù che così completano una nuova operazione in entrata. Ecco il comunicato ufficiale diramato dal club.

Ore 15.40 - Gaetan Laura vicino al Cosenza

Per l'attaccante, Gaetan Laura, 26enne francese attualmente in forze al Paris FC, è vicino l’arrivo a Cosenza. Già dalla serata di ieri la società calabrese ha iniziato le trattative per portare il calciatore in rossoblù.

Ore 15.15 - Matteo Panati e Claudio Zappa vicini alla Vibonese

Per il trasferimento di Matteo Panati in terra calabra, attualmente in forze alla Lucchese, è arrivata anche la conferma del ds Condò. La Vibonese tratta anche per Claudio Zappa, ex Juventus, al momento tesserato con il Mantova.

Ore 14.58 - Cosenza: per Ndoj si aspetta il sì di Cellino (che prende Behrami)

I rossoblù hanno l'intesa con il centrocampista del Brescia, ma aspettano l'ok del presidente che nel frattempo sta chiudendo per l'ex Genoa.

Ore 14.46 - Cosenza: su Tiritiello c’è il Monopoli, decide il difensore

Accordo tra i due club per il trasferimento del difensore in biancoverde. Il calciatore non ha dato ancora l'ok all'operazione.

Ore 14.10 - Reggina, il Pordenone comunica la rescissione del prestito di Folorunsho.

Ore 13.49 - Michele Camporese è del Cosenza!

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Camporese, proveniente dalla Società Pordenone Calcio. Il difensore, nato a Pisa il 19/05/1992, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022. Cresciuto nel Settore Giovanile nella Fiorentina, con cui vince un campionato nazionale nella categoria Allievi e diventa capitano della Primavera, esordisce poi in prima squadra nella stagione 2010/2011 giocando in gare di Coppa Italia e Serie A. Passato in prestito al Cesena nell’estate del 2013 conquista la promozione in massima serie. Negli anni successivi veste le maglie di Empoli, Benevento, Foggia e Pordenone. Vanta inoltre 3 presenze con la Nazionale Under 21. Camporese si appresta ora ad indossare la casacca rossoblù dei Lupi!

Ore 13.31 - Reggina: ad un passo la cessione di Federico Ricci all’Ascoli.

Il laterale classe '94 passa alla corte di Sottil. La formula dell'affare

Ore 12.32 - Cosenza: due operazioni in arrivo

Sarà quasi Gaëtan Laura l’altro attaccante che vestirà la maglia del Cosenza in questa sessione di mercato. Si tratta di un classe 1995 che gioca in Seconda Divisione francese, con la maglia del Paris Fc. Finora ha messo a segno 4 gol in 17 partite. Anche con Emanuele Ndoj del Brescia affare in essere. Il Cosenza stringe per averlo, offre un contratto lungo

Ore 11.20 - Reggina, nessun addio con Galabinov: la situazione.

Ore 10.42 - Crotone: D'Aprile al Torino

Si tratta di un’operazione di grande prospettiva per il ragazzo di Belvedere Marittimo che avrà modo di essere valutato nei prossimi mesi nelle giovanili della società granata

Domenica 30 gennaio

Ore 9.45 – Altre di mercato

Il Vicenza ha preso Cavion dalla Salernitana. Altro colpo per i veneti.

Ore 8:09 – Ufficiale Adekanye al Crotone

L'olandese arriva in rossoblù dalla Lazio

Ore 07.00 - Zanellato lascia il Crotone: il comunicato

Il Football Club Crotone comunica di aver ceduto a titolo definitivo, alla S.P.A.L., il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Niccolò Zanellato. Arrivato in rossoblù nel gennaio 2018, Zanellato ha vestito la casacca pitagorica 86 volte andando a segno in 6 occasioni, contribuendo alla promozione in Serie A del 2020. La società ringrazia il calciatore per l’impegno profuso in maglia rossoblù e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Sabato 29 gennaio

Ore 16.00: La Reggina si interroga su Laribi?

Intanto Micheal Folorunsho è tornato a essere a tutti gli effetti un calciatore della Reggina, dopo essere tornato ieri a Reggio Calabria. Sul mercato, poi, non si registrano ulteriori grosse novità, in uscita Laribi sembra aver trovato l’accordo con la Triestina

Ore 14.30 - Gli altri movimenti di mercato

Doppio colpo Lecce: oltre a Plizzari arriva anche Antonino Ragusa. Il Parma risponde con Simy: affare concluso. Ascoli: raggiunta l'intesa con la Sampdoria per Sabiri. Ai marchigiani circa un milione di euro. La SPAL su Daniel Maldini, ma il figlio di Paolo non dovrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato. Brescia, Adorni a un passo. Ternana, ballottaggio Di Tacchio-Bartolomei per la mediana

Ore 13.09 - Reggina: stamattina il primo allenamento per Folorunsho

Il calciatore ritorna in amaranto, ed è già agli ordini di Stellone al Centro Sportivo Sant'Agata.

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Di Pardo, proveniente dalla Società Lanerossi Vicenza e di proprietà della Società Juventus Football Club. Il centrocampista, nato a Rimini il 18 luglio 1999, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022. E’ cresciuto proprio nelle giovanili del club bianconero, debuttando poi in prima squadra, con cui ha anche esordito in Serie A. Nelle ultime stagioni ha militato nelle fila della Juventus U23 e del Vicenza. Di Pardo è ora pronto a vestire la maglia rossoblù.

Ore 11.06 - La Vibonese vuole Manuel Ricci del Potenza

Dopo aver annunciato il prestito dal Cosenza del difensore Angelo Corsi, i vibonesi sono pronti a trovare l'accordo con i lucani per il centrocampista

Ore 10.20 - Il Cosenza spinge per chiudere con Di Pardo e Camporese

Il Cosenza corre per chiudere due operazioni in entrata con Di Pardo e Camporese. Con il primo si spinge per averlo in campo già domani a Cittadella.

Ore 10.00 - Il Crotone pronto ad annunciare Adekanye

Il classe '99, Bobby Adekanye, sarà annunciato nelle prossime ore come un nuovo giocatore pitagorico. L’attaccante olandese, di proprietà della Lazio ha già sostenuto a Roma le visite mediche e nelle prossime ore è atteso in Calabria.

Venerdì 28 gennaio

Ore 21.24 - Crotone: è fatta per il ritorno di Vladimir Golemic

Il calciatore serbo si legherà alla società di Vrenna con un contratto di sei mesi, con eventuale rinnovo per un anno in caso di salvezza

L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Cosenza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Angelo Corsi.

Terzino destro cresciuto nel settore giovanile del Pescara, Angelo Corsi, che può vantare oltre 350 partite tra i professionisti, ritrova il Direttore sportivo Luigi Condó che nel 2014 lo aveva portato a Cosenza. Con il club Silano, ha vinto tutto ciò che c’era da vincere festeggiando, da capitano, un campionato, approdando in Serie B nel 2018, ed una coppa Italia di Serie C nel 2015. Benvenuto a Vibo Valentia Angelo.

Ore 19.06: Si muove la Vibonese

Si attendono novità per Plescia ai dettagli invece con Angelo Corsi

Ore 19.02 : Crotone: tutto fatto per Marras. Il comunicato

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dalla Società Sportiva Calcio Bari, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Manuel Marras. Nato a Genova il 9 luglio 1993, Manuel è un esterno offensivo, mancino, molto veloce, in possesso di un buon dribbling ed è dotato tecnicamente. Nella sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Spezia, Alessandria, Trapani, Pescara e Livorno. Negli ultimi 18 mesi ha giocato col Bari collezionando 50 presenze e 10 reti, ora è pronto per mettersi a disposizione di mister Modesto. Benvenuto in rossoblù Manuel!

Ore 16.53 - Cosenza: le ultime

Rossoblù ormai in chiusura per Di Pardo. Si chiuderà anche con Larrivey. No di Jakolis

Ore 16.47 - Reggina: manca poco per un'ufficialità

Gli amaranto stanno per chiudere pre il ritorno a Reggio Calabria di Folorunsho. Nessuna novità in uscita.

Ore 15.40 - Il Crotone si muove in avanti

Tutto fatto per l'arrivo di Marras dal Bari: nuovo innesto offensivo per i pitagorici.

Ore 14.40 - Cosenza, a centrocampo ecco Voca: c'è l'annuncio

Il mediano di nazionalità kosovara ma nato in Svizzera ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2024

Ore 14.25 - Catanzaro: Piace un attaccante della Juventus

I giallorossi sono interessati al classe 2003 Giovanni Giorgi, attualmente in forza alla formazione Primavera della Juventus. Vicino il suo arrivo con la formula del prestito

I salentini hanno preso l'ex Reggina Alessandro Plizzari (in foto): sarà il secondo portiere giallorosso, dietro al titolare Gabriel.

Ore 12.20 - Altre di mercato

CLAMOROSO! Lorenzo Lucca potrebbe lasciare il Pisa: il Sassuolo è forte sull'attaccante nerazzurro.

11:50 - Reggina, smentite su Barillà

Non trovano conferme le voci su un presunto contatto nella giornata di ieri fra Barillà e il DS Taibi. I dettagli.

11:21 - Un ex Crotone piace al Parma

Il Parma sta cercando di portare in cadetteria Simy: l'ex Crotone corteggiassimo dai crociati, che tenterebbero così di rispondere al Monza (Mancuso), al Benevento (Forte) e al Pisa (Torregrossa).

Ore 11.40 - Crotone: si tratta con la Lazio per un attaccante

La punta olandese, classe 1999, Adekanye potrebbe arrivare in prestito dai biancocelesti

Ore 10:45 - La Reggina al lavoro anche in uscita

Il direttore sportivo Massimo Taibi cerca soluzioni per cinque giocatori. Rivas potrebbe partire, ma solo per fare cassa. La situazione.

Ore 10.29 - Cosenza, si allontana Jakolis

Non arrivano buone notizie dalla Croazia per quel che riguarda Jakolis. Il Presidente della sua squadra: «Non gli converrebbe andare in una squadra di B»

Ore 9:15 - Le trattative delle altre squadre

Il Pisa ha preso Puscas, l'Ascoli cede Sabiri in Serie A: va alla Sampdoria. Il Brescia in pressing per Viviani, Seck vicino al Torino.

Il centrocampista dei pitagorici (foto a sinistra) piace alla Spal.

Ore 8.20 - Crotone: le trattative degli Squali

Il Crotone fa affari di calciomercato con il Bologna. È stato definito uno scambio di prestiti: i felsinei prenderanno il trequartista cileno Luis Rojas, classe 2002, mentre i pitagorici otterranno con la stessa formula l’esterno offensivo Gianmarco Cangiano, nato nello stesso anno. I rossoblù inoltre spingono sempre per avere l’attaccante Olivieri. Su di lui ci sarebbe anche il Perugia.

Giovedì 27 gennaio

Lo annuncia lo stesso giocatore su Instagram. «Volevo ringraziare tutte le persone che in questo periodo mi hanno fatto sentire amato e apprezzato come giocatore ma, soprattutto, come uomo. Posso finalmente dire che, insieme alla società, abbiamo deciso di continuare questa avventura. Grazie a tutti e forza Catanzaro».

Ore 18.46 - Cosenza-Di Pardo si fa? Il Vicenza apre al possibile affare

L'esterno di proprietà della Juventus è stato titolare ieri nella sconfitta del Vicenza in casa del Lecce. Il Cosenza lo vorrebbe subito. Ore 18.30 - Vibonese: ecco Michele Volpe Il neo acquisto dei rossoblù arriva dal Frosinone a titolo temporaneo, dopo aver giocato nella prima parte di stagione a Viterbo. In uscita invece il difensore colombiano Vergara

Ore 16.00 - Il Brescia cede Spalek al Crotone , il Cosenza accoglie il centrocampista Voca.

Ore - 15:46 Ore - 15:46 – Reggina , ecco Folorunsho! Chiusa la trattativa, bruciata la concorrenza della SPAL.

Il ds Taibi chiude per il calciatore. La punta argentina invece potrebbe chiudere a sorpresa la sua esperienza in riva allo Stretto

Ore - 14:22 – Reggina: German Denis potrebbe salutare già a gennaio. Le parole dell’agente: «Non escludo nulla».

L'argentino potrebbe andar via da Reggio Calabria. De Santis: «Ha richieste, fino al 31 sera può succedere di tutto»

Ore - 14:01 –Cosenza: sfuma l’ingaggio di Casasola

Il giocatore ha trovato un accordo con la Cremonese. Prestito fino a giugno.

Ore - 12:45 – Giro di ufficialità anche per diversi altri club cadetti.

l’Alessandria ha preso Gori dal Frosinone, l’Ascoli ha ceduto Avlonitis all’Apollon Limassol

Un movimento in uscita ed uno in entrata per la squadra calabrese. Va via l’esterno campano dopo tante stagioni a Vibo e arriva l’esperto difensore ex Ternana

12:30 – Reggina: Ufficialità nella mattinata odierna. Ceduto in prestito il portiere Lofaro.

12.06 - Cosenza, Larrivey e gli indizi social: “El Bati” si sbilancia su Instagram

Due stories che richiamano chiaramente al ritorno in Italia dell'argentino che ha voglia di lasciare il segno anche nel Belpaese. Ore 9.40 - Cosenza, la pista Larrivey infiamma il web I rossoblù hanno difficoltà ad esprimersi sul mercato entro i confini nazionali e guardano all’estero. Il centravanti argentino sui social annuncia il suo arrivo Ore 7.30 - Cosenza sul centrocampista Kongolo Il direttore sportivo Roberto Goretti ha individuato un altro nome quale possibile ulteriore rinforzo per la mediana dei rossoblù. Gioca in Olanda tra le fila dell'Heerenveen ed è in scadenza di contratto

Mercoledì 26 gennaio

Ore 19.40 - Cosenza, Sueva va al Potenza. Affare fatto, si trasferisce in prestito

Il giovane attaccante rossoblù giocherà in Serie C gli ultimi sei mesi della stagione. I lucani hanno vinto la concorrenza della Viterbese

Ore 19.15 Ore 19.15

Per l'ivoriano è un ritorno in Calabria dopo l'esperienza con il Cosenza. Prima del trasferimento in prestito il giocatore ha prolungato il suo contratto in granata sino al giugno 2024

Martedì 25 gennaio

Ore 20.42 - Crotone, i pitagorici pescano in Serie C: dal Catania arriva Calapai

La società del presidente Vrenna ha acquistato a titolo definitivo il laterale destro, classe 1993, nato a Messina. Per il calciatore un contratto fino al 30 giugno 2023