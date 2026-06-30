Rimosso lo strato superficiale del terreno, saranno realizzati il nuovo manto erboso e il ripristino di drenaggio e canali di scolo

Lavori in corso allo stadio comunale "Pasquale Castrovillari" di Acri. Sono partiti da alcuni giorni gli interventi di rifacimento del terreno di gioco, primo tassello del programma di riqualificazione dell'impianto sportivo. L'intervento, finanziato con risorse del bilancio comunale, prevede la completa risemina del manto erboso dopo la rimozione dello strato superficiale di terreno. Contestualmente saranno ripristinati il sistema di drenaggio e i canali di scolo, opere ritenute indispensabili per migliorare la qualità del campo e garantirne una maggiore tenuta anche in caso di pioggia.

I tempi tecnici necessari alla crescita e all'attecchimento del nuovo tappeto erboso fanno prevedere che il terreno di gioco possa tornare ad essere utilizzabile, con ogni probabilità, a partire dal mese di ottobre. Fino ad allora sarà necessario rispettare i tempi agronomici previsti per consentire al nuovo manto di consolidarsi nelle migliori condizioni. Si tratta di un intervento atteso dalle società calcistiche e da tutti gli utilizzatori dell'impianto, che negli ultimi anni hanno dovuto fare i conti con un terreno di gioco sempre più deteriorato e con problemi legati al deflusso delle acque piovane.

L'operazione rappresenta però soltanto una prima fase del più ampio progetto di riqualificazione dello stadio. Parallelamente, infatti, il Comune di Acri ha partecipato al bando nazionale "Sport e Periferie", con l'obiettivo di reperire ulteriori finanziamenti per eseguire opere più consistenti, tra cui il recupero del muro di recinzione e di altri elementi strutturali dell'impianto.

Già lo scorso mese di maggio il sindaco Pino Capalbo aveva annunciato l'avvio dell'iter progettuale, precisando che l'amministrazione aveva dato mandato agli uffici per predisporre il Documento di indirizzo alla progettazione necessario alla partecipazione al bando. Il progetto, nelle intenzioni dell'ente, non riguarda soltanto la riqualificazione della struttura sportiva, ma punta anche a migliorarne l'accessibilità e l'inclusione attraverso la realizzazione di spazi destinati alle discipline paralimpiche, come un campo di bocce. Nello stesso intervento, il primo cittadino aveva inoltre assicurato che, in attesa dell'esito del bando ministeriale, sarebbero stati eseguiti lavori immediati grazie ai fondi comunali e alla devoluzione di un mutuo già contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, impegno che oggi trova riscontro con l'apertura del cantiere sul terreno di gioco.