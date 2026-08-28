La nuova stagione è ormai alle porte e la Coppa Italia Dilettanti si appresta a dare il via alle prime gare ufficiali. In casa Africo i motori girano già a pieno ritmo: la formazione militante nel campionato di Promozione B continua a mettere benzina nelle gambe per trovare il giusto assetto tecnico-tattico. Dopo un mercato estivo di spessore, pensato per puntare ai vertici della classifica, la squadra è pronta a farsi guidare dall'esperienza di mister Alberto Criaco.

Positivo il test

Un test importante è arrivato dall'amichevole contro il Catanzaro Under 19, disputata all'insegna del tema "Sport e Legalità". Il match si è chiuso sul punteggio di 2-2, offrendo spunti davvero positivi allo staff tecnico. Per gli africesi sono andati in rete i nuovi acquisti Motta e Romero, mentre tra le file dei giovani aquilotti catanzaresi si sono distinti Gjoka e Ciani. Per i gialloblù si tratta di un altro banco di prova fondamentale dopo la prima uscita stagionale contro la Palmese.

Mister Criaco ha colto l'occasione per ruotare gli uomini e testare diverse soluzioni. Sono scesi in campo: Ciancio, Mollica, Favasuli S., Dure, Piansezzotto, De Stefano, Romero, Minafo, Pelle, Da Motta e Gaspar. A partita in corso hanno trovato spazio anche Anello, Nicita, Morabito, Gianni Gligora, G.poe Gligora, Bruno Criaco e Leo Mollica.

Indicazioni positive dai nuovi innesti

Tra le note più liete della giornata spiccano le prestazioni dei nuovi arrivati Motta, Pelle, Romero, De Stefano e Dure Jara, già apparsi in ottima condizione fisica e ben integrati nei meccanismi di gioco. Nonostante la forte afa di questi giorni, la preparazione prosegue a ritmi serrati. L'Africo riposerà nel primo turno di coppa di questa domenica e farà il suo esordio ufficiale mercoledì 2 settembre, affrontando la perdente della sfida tra Bovalino e Pellaro Reggio Calabria.