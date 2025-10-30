Il classe 2006 in prestito dall’Hellas Verona trascina i giallorossi con gol, personalità e numeri da predestinato. È il secondo più giovane in Europa con almeno cinque reti stagionali e piace alla Roma

La Serie B si inchina al talento di Alphadjo Cisse. Il centrocampista offensivo del Catanzaro, protagonista assoluto nel successo di Mantova, è stato eletto Mvp della 10ª giornata del campionato cadetto. Un riconoscimento che fotografa il momento d’oro del classe 2006 dell’Hellas Verona, ormai pedina chiave nello scacchiere di Silvio Baldini e leader tecnico di una squadra che sogna in grande. A soli 18 anni, Cisse incanta per maturità e incisività: cinque gol in dieci giornate, due reti consecutive e una crescita che non sembra conoscere limiti.

Le statistiche del turno e della stagione

Cisse è il secondo giocatore più giovane tra i maggiori cinque campionati europei e le rispettive seconde divisioni ad aver segnato almeno cinque gol in questa stagione (più giovane di lui solo Popov dell’Empoli).

Escludendo i rigori, Alphadjo Cisse è uno dei due giocatori con più gol segnati in Serie BKT (5, come Popov).

Per la prima volta in Serie B, il talento del Catanzaro è andato a segno in due presenze consecutive, coincise con altrettante vittorie giallorosse.

Nessun giocatore ha effettuato più tiri (5) di Cisse in questo turno di campionato.

Nessuno ha calciato più volte da dentro l’area (4) dell’attaccante giallorosso.

È stato il giocatore più coinvolto in azioni da conclusione (8) tra tiri propri (5) e passaggi chiave per i compagni (3).

Solo Kvernadze (11) ha vinto più duelli complessivi di Cisse (9) tra gli attaccanti in questa giornata.

Solo Dany Mota (7) ha vinto più duelli aerei di Cisse (4) tra gli attaccanti del turno.

Un pacchetto di cifre che conferma quanto il nome di Alphadjo Cisse non sia più solo una promessa, ma una realtà brillante nel panorama della Serie B.

Occhi puntati su Cisse

Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Secondo Gazzetta Regionale, anche la Roma avrebbe messo gli occhi sul talento in forze al Catanzaro. I giallorossi di Gasperini seguono con attenzione l’evoluzione di Cisse, considerato uno dei profili più interessanti della nuova generazione italiana. Un segnale ulteriore di quanto il suo percorso stia già andando oltre i confini della Serie B.