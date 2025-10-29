Il tecnico giallorosso nella conferenza stampa post partita: «Stiamo crescendo, chi entra fa la differenza. Ora testa al Venezia»
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Il Catanzaro concede il bis. Dopo il successo contro il Palermo, la squadra di Alberto Aquilani vince anche a Mantova (3-1) nel turno infrasettimanale di Serie B e conferma i segnali di ripresa. In sala stampa il tecnico giallorosso si mostra soddisfatto ma mantiene i piedi per terra: «È una vittoria importante, in un momento per noi delicato. Volevamo dare forza alla partita di Palermo e credo che abbiamo fatto un’altra gara seria. Diversa, certo, ma si è vista maturità e consapevolezza».
Aquilani sottolinea l’atteggiamento dei suoi: «Nel secondo tempo sapevamo che dovevamo fare qualcosa in più sotto certi punti di vista. I ragazzi hanno interpretato bene la partita e l’abbiamo portata dalla nostra parte con merito. Affrontavamo una buona squadra e uscire da qui con tre punti è fondamentale. Ci mancavano i risultati, speriamo di continuare così».
Sul piano tecnico, l’allenatore romano analizza anche l’episodio dell’autogol mantovano che ha sbloccato la gara: «A volte il calcio è strano, un episodio cambia l’andamento di una partita. Ma già nel primo tempo avevamo avuto situazioni per andare in vantaggio: il palo di Cissé e due o tre occasioni dove potevamo essere più cattivi. Nonostante questo, non abbiamo mollato e chi è entrato ha fatto la differenza. Questo dimostra che siamo un gruppo unito e coeso, fatto di giocatori che giocano e di giocatori che entrano».
Un passaggio anche sulla fase difensiva, aspetto su cui Aquilani aveva insistito nelle ultime settimane: «Dopo la gara con il Monza abbiamo lavorato tanto sulle marcature e sulla copertura dell’area. Oggi si è visto che qualcosa è migliorato, anche se possiamo fare ancora meglio. In questa categoria basta una disattenzione per prendere gol: la solidità difensiva è fondamentale».
Poi un accenno al Mantova, avversario elogiato nonostante la sconfitta: «È una squadra che mi piace, che provo a guardare spesso perché ha un’identità chiara. Mi dispiace per loro, perché due squadre che provano a giocare a calcio meritano sempre rispetto».
In chiusura, una riflessione più personale, tra esperienze all’estero e prime sensazioni al Sud: «Ho avuto due esperienze bellissime da giocatore, in Portogallo e in Spagna, che mi hanno arricchito tanto. A Catanzaro è la mia prima volta al Sud: sento una grande responsabilità, perché qui si vive per la squadra. Io e i miei calciatori vogliamo dare soddisfazioni a questa gente».
Infine uno sguardo già rivolto al prossimo impegno: «Con il Venezia sarà un’altra partita tosta. Quando giochi ogni tre giorni qualcosa devi cambiare: ho un gruppo numeroso che mi dà garanzie. Adesso ricarichiamo le energie e pensiamo a fare un’altra prestazione importante».