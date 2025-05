Una battaglia durata oltre 120 minuti si chiude con l’esplosione di gioia amaranto: la Reggina piega la Scafatese nei tempi supplementari grazie a un guizzo decisivo di Renelus. Un match intenso e combattuto fino all’ultimo respiro, in un Granillo gremito e partecipe. Gli uomini di Trocini dimostrano cuore, carattere e determinazione, conquistando una vittoria che mantiene accese le speranze di ripescaggio in Serie C. Ma per Reggio è già festa.



La cronaca del match: poche occasioni concrete nel primo tempo



9’ Splendida azione della Reggina: combinazione veloce tra Ragusa e Barillà, con il capitano che conclude dal limite dell’area sfiorando il palo. Ottimo spunto degli amaranto.

15’ È un monologo amaranto nei primi minuti: la Reggina comanda il gioco e mantiene il controllo totale della gara.

17’ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ragusa e respinto dalla difesa ospite, la sfera arriva a Giuliodori che calcia dalla distanza. Tiro centrale, blocca Becchi.

30’ Ancora protagonista Giuliodori, stavolta con un cross preciso in area per Grillo, che però colpisce male di testa: pallone sul fondo.

31’ Prima sortita offensiva della Scafatese: Gagliardi riceve un cross morbido dalla sinistra e colpisce di testa, ma la conclusione è debole e finisce tra le braccia di Lagonigro.

37’ Buona trama della Scafatese finalizzata da Cham, che prova la conclusione di destro dal limite: pallone alto sopra la traversa.

39’ Rimessa laterale lunghissima della Reggina, la palla arriva al limite dell’area dove Giuliodori prova la volée: conclusione potente ma imprecisa, palla alta.

Secondo tempo: Emozioni da una parte e dall’altra, ma il risultato non si sblocca

3’ La Reggina parte forte anche nella ripresa. Barranco lavora bene spalle alla porta e serve Ragusa, che ricambia il favore con un cross preciso in area: l’attaccante argentino calcia di prima ma alza troppo il pallone. Occasione importante per gli amaranto.

21’ Sugli sviluppi di un corner battuto da Ragusa, Barranco si coordina bene e calcia a rete, ma il portiere Becchi è attento e respinge il tiro, concedendo un nuovo angolo.

27’ La Scafatese sfiora il gol del vantaggio: azione pericolosa sulla destra, cross velenoso in mezzo all’area e Molinaro si ritrova il pallone a due passi dalla porta, ma spreca tutto. Provvidenziale l’intervento di Lagonigro, che salva la Reggina con una parata decisiva.

35’ La Reggina torna in avanti con insistenza: dopo un’azione prolungata, Urso tenta l’inserimento ma viene fermato. Il pallone finisce comunque a Barranco, che calcia dal limite senza però trovare la forza necessaria per impensierire Becchi.

36’ La risposta della Scafatese è immediata. Ancora Molinaro si rende pericoloso, ma Lagonigro è una garanzia: si distende bene e devia in calcio d’angolo, mantenendo il risultato sullo 0-0.

Primo tempo supplementare: lotta su ogni palla

5’ La prima vera occasione della ripresa è per la Scafatese: sugli sviluppi di un calcio piazzato da distanza siderale, Palmieri tenta la conclusione dai 40 metri, ma il tiro è impreciso e termina alto sopra la traversa.

11’ Risponde la Reggina, ma in modo poco incisivo: dopo un corner battuto male, la palla arriva a Porcino che prova il destro al volo dai 40 metri. La conclusione, però, finisce abbondantemente in curva.

13’ Grande chance per la Scafatese: Cham scappa sulla destra e serve un cross teso al centro dell’area per Molinaro, che anticipa il difensore e prova la deviazione sotto porta. Pallone fuori di un soffio, brivido per la difesa amaranto.

Secondo tempo supplementare: Renelus chiude i conti, la Reggina vince i playoff

12’ Renelus dopo un assist perfetto di Barranco, non sbaglia in area davanti a Becchi e sigla il goal della vittoria.

IL TABELLINO

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Giuliodori (2’ pts Vesprini), Capomaggio, Girasole, Cham (32’ st Ndoye); Barillà (33’ st Urso), Laaribi, Porcino; Grillo (22’ st De Felice), Barranco, Ragusa (44’ st Renelus). A disposizione: Martinez, Adejo, Urso, Vesprini, Curiale, Forciniti, Ndoye, De Felice, Renelus. All. Trocini

SCAFATESE (3-5-2): Becchi; Di Paola, Altobello, Magri; Cham, Potenza (tra 1ts e 2 sts Colley) , Vacca (18’ st Aliperta), Esposito, Santarpia (41’ st Palmieri); Gagliardi (18’ st Neglia), Foggia (24’ st Molinaro). A disposizione: Antignani, Aliperta, Maiorano, Colley, Neglia, Chiarello, Palmieri, Molinaro, Markic. All. Atzori

ARBITRO: Alessandro Colelli di Ostia Lido

ASSISTENTI: Filippo Scorteccia di Firenze, Giuseppe F. Magnifico di Bari

QUARTO UFFICIALE: Dario Acquafredda di Molfetta

MARCATORI: 116’ Renelus (REG)

AMMONITI: Ragusa (REG), Di Paola (SCA), De Felice (REG), Aliperta (SCA), Girasole (REG), Altobello (SCA), Barranco (REG)

ESPULSI: dalla panchina vice mister Ginobili (REG), accompagnatore Scafatese Scermino (SCA), Ndoye (REG)

RECUPERO: 5’ st, 2’ pts, 3’ sts

SPETTATORI: 4.519 di cui 218 ospiti