Un minuto per entrare nella storia. Antonio Arena, 16 anni appena, ha firmato questa sera una pagina memorabile della Coppa Italia segnando all’esordio in prima squadra con la Roma. Era l’80’ della sfida contro il Torino, con i granata avanti 2-1 e a un passo dai quarti di finale. Subentrato a Bailey, Arena ha impiegato solo sessanta secondi per incidere: cross di Wesley, stacco in area e colpo di testa vincente su Paleari, anticipando Maripan. Il gol del momentaneo 2-2 lo ha consacrato tra i più giovani marcatori di sempre in Coppa Italia.

Il match si chiuderà con la vittoria del Torino per 3-2, ma per Arena quella notte all’Olimpico resterà indelebile. Arena è l’unico giocatore nato nel 2009 che, nei cinque principali campionati europei in corso, abbia segnato in qualsiasi competizione, diventando inoltre il primo nato dal 2009 in poi a realizzare una rete con una squadra di Serie A in tutte le competizioni.

Chi è Antonio Arena

Classe 2009, Arena è già un nome noto tra gli osservatori del calcio giovanile. Nato il 10 febbraio 2009 a Sydney, in Australia, ha il passaporto italiano grazie ai nonni paterni, originari di Taurianova, che si trasferirono in Australia. Dopo i primi passi nella scuola calcio Ucchino Football, Arena si è trasferito ai Western Sydney Wanderers, prima di arrivare in Italia, al Pescara, dove il 7 marzo 2024 è diventato il più giovane esordiente e marcatore dei campionati professionistici italiani (16 anni e 25 giorni), battendo il record di Marco Verratti, con appena 16 anni e 25 giorni.

Nell’estate del 2025 la Roma ha deciso di puntare forte su di lui, investendo circa un milione di euro per portarlo nella Capitale. Con la maglia giallorossa della Primavera, Arena si è già distinto in questa stagione con 5 gol in 12 presenze, confermandosi tra i protagonisti del campionato Primavera 1. Punta moderna, mancino naturale, alto 188 centimetri, Arena unisce fisicità, mobilità e senso del gol, qualità che lo rendono competitivo anche contro difensori più esperti.

Antonio Arena non è solo un giovane promettente, ma è un talento che brucia le tappe. Dopo le esperienze con le Nazionali giovanili azzurre U16, U17 e U18, e l’esordio in Serie C con il Pescara, il gol di stasera contro il Torino rappresenta il simbolo di un percorso in costante accelerazione. La sua notte all’Olimpico dimostra come, con talento e determinazione, sia possibile lasciare un segno anche tra i grandi, pur essendo ancora adolescente.