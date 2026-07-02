Il movimento arbitrale calabrese celebra un'importante tornata di promozioni con il rinnovo degli organici disposto dall'Associazione Italiana Arbitri. A partire dal 1° luglio, tre arbitri, cinque assistenti, tre direttori di gara del futsal e tre osservatori sono stati promossi ai ruoli nazionali, confermando la crescita del settore regionale.

Tra le novità più significative c'è il passaggio alla Commissione Arbitri Interregionale (Cai) di Simone Biondo, Gregorio Polistena e Alessandro Russo. I tre direttori di gara, dopo l'esperienza nei campionati dilettantistici calabresi, saranno impiegati nella direzione delle principali competizioni regionali di altre regioni italiane nell'ambito della Commissione, ripristinata in questa stagione sportiva.

Promozione in Serie D anche per cinque assistenti arbitrali: Ivan Aliano, Giuseppe Donato, El Gorch Fouad, Luciano Fortino e Daniele Milone, che lasciano l'organico regionale per approdare al massimo campionato dilettantistico nazionale.

Riconoscimenti anche per il calcio a cinque. Sono stati infatti promossi alla Serie B di futsal gli arbitri Giovanni Idone, Laura Martire e Pasquale Antonio Molinaro, che lasciano il campionato regionale di Serie C1.

Soddisfazione anche nel settore degli osservatori arbitrali. Domenico Palmisani è stato promosso alla Con Dil per il calcio a undici, mentre Antonio Mangialardi e Rocco Scarano approdano alla Con 5 per il futsal.

Il calendario dell'Aia prevede ora altri passaggi istituzionali. Il 7 luglio saranno ufficializzate le nomine dei responsabili e dei componenti degli Organi Tecnici Nazionali e dei presidenti dei Comitati regionali, mentre il 13 luglio il Comitato nazionale procederà con la designazione delle commissioni associative, dei componenti dei Comitati regionali e del Settore tecnico.