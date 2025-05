È un autentico terremoto quello che scuote il mondo dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) a poche ore dalla fine del campionato di Serie A. A far detonare la miccia è Domenico Rocca, assistente arbitrale calabrese, originario di Pizzo ma iscritto alla sezione di Catanzaro, che ha deciso di rompere il silenzio con una lunga e durissima lettera indirizzata alla Commissione Arbitrale Nazionale (CAN), poi pubblicata dal sito arbitri.com.

Un atto senza precedenti per gravità e contenuti. Nella missiva, Rocca accusa apertamente i vertici dell’organismo tecnico guidato da Gianluca Rocchi di favoritismi, irregolarità nelle valutazioni, designazioni arbitrarie e addirittura interferenze nei lavori della sala VAR.

L’assistente calabrese non si limita a generiche critiche, ma entra nel merito di due episodi chiave: Udinese–Parma e Inter–Roma. Due partite che, secondo Rocca, evidenziano un doppio standard nel comportamento dei supervisori arbitrali. Nel primo caso, afferma, Rocchi – presente a Lissone come supervisore – sarebbe intervenuto direttamente “bussando” più volte al vetro della sala VAR per attirare l’attenzione di Paterna e Sozza, portando così alla concessione di un rigore che altrimenti sarebbe sfuggito.

Ben diverso, secondo Rocca, l’atteggiamento in Inter–Roma, dove a San Siro – nonostante la presenza del supervisore Gervasoni – un fallo evidente su Bisseck in area giallorossa non viene sanzionato. «La Commissione ha poi ammesso pubblicamente, davanti ad arbitri e assistenti, che è stato un rigore netto non assegnato», scrive Rocca, sottolineando come quell’errore «molto probabilmente determinerà la perdita del campionato dell’Inter a favore del Napoli».

Rocca non risparmia nulla e nessuno. Denuncia un sistema opaco nella compilazione delle graduatorie, designazioni gestite senza criteri oggettivi, voti manipolati e supervisori che intervengono – o non lo fanno – a seconda delle situazioni. «Se l’AIA è messa così male, la colpa è solo dei suoi vertici che l’hanno distrutta», scrive l’assistente di Pizzo senza mezzi termini.

Tra i passaggi più duri, Rocca lascia anche intendere la possibilità di ricorrere alla magistratura ordinaria per denunciare ciò che definisce «l’alterazione della corretta concorrenza» e «la violazione dei principi di correttezza e lealtà».

Classe 1985, Domenico Rocca ha iniziato la carriera arbitrale nel 2000, all’età di 15 anni. Dopo la trafila nelle categorie regionali e interregionali, ha fatto parte della CAN D e poi della CAN Pro, prima di intraprendere la carriera da assistente. Ha collezionato tre stagioni in Serie B e ha esordito in Serie A, dove quest’anno è stato designato per una gara, affiancata da tredici presenze nella serie cadetta.

Nella sua lunga lettera racconta amche di valutazioni alterate, promesse mancate, voti mai rivisti nonostante gli errori accertati da altri assistenti, e un senso di frustrazione per essere stato – a suo dire – penalizzato da un sistema ingiusto. «Mai avrei immaginato di dover scrivere alla mia Commissione», scrive in apertura, citando il suo mentore Stefano Farina.

Il documento ha immediatamente sollevato un’ondata di polemiche. In un campionato già infuocato da episodi arbitrali controversi e sospetti su alcune decisioni VAR, le parole di Rocca rischiano di minare ulteriormente la credibilità del sistema arbitrale italiano. Nel clima rovente di fine stagione, con scudetto, retrocessioni e qualificazioni europee ancora in bilico, la “lettera bomba” dell’assistente calabrese è destinata a lasciare un segno profondo.

La lettera

Di seguito il testo completo della lunga lettera scritta da Domenico Rocca e inviata alla Commissione Arbitrale Nazionale (per conoscenza anche al sito arbitri.com)

«Mai avrei immaginato di dover giungere a scrivere alla mia commissione.



Chi mi ha insegnato ad arbitrare ed a stare nell'associazione è stato Stefano Farina, il quale mi aveva convinto e insegnato che dell'organo tecnico ci si dovesse fidare a prescindere.



E così è stato fino a che non siete arrivati voi.



Segnali flebili erano giunti anche gli anni scorsi, ma non ci avevo mai fatto caso: la stagione sportiva ancora in corso (per gli altri) ha evidenziato, senza alcun dubbio, l'utilizzo parziale delle votazioni, l'assenza di criterio nelle designazioni, la violazione dei principi di correttezza e lealtà e, soprattutto, l'alterazione della corretta concorrenza e delle relative valutazioni.



Come noto, con la precedente governance avete modificato i criteri per la permanenza nella categoria, avete reintrodotto il limite di età e aggiunto il limite temporale decennale, superabile soltanto se inseriti tra i primi 40 assistenti della graduatoria di merito.



Ma come viene compilata la graduatoria? Sulla scorta della media tra i voti degli organi tecnici e quelli degli osservatori, governati dalla c.d. CON, la quale, anch'essa, dovrebbe essere organo terzo e imparziale. Siccome la permanenza deriva da una competizione, la stessa dovrebbe fondarsi su una gara equilibrata tra tutti: se non è possibile avere lo stesso numero di gare di A e di B, equamente distribuite durante la stagione sportiva, è doveroso che tutti gli assistenti siano valutati sullo stesso numero di gare complessivo, altrimenti è evidentissima l'alterazione di una media numerica che determina le dismissioni di fine campionato.



Quest'anno sono stato designato 14 volte: una gara di A e 13 gare di B. Designazioni che mai hanno tenuto conto delle precedenti valutazioni, ma che sono state effettuate sulla scorta di inesistenti criteri. Non ci sono criteri per l'accoppiamento, per la designazione dell'arbitro, per la gara, etc.



Le prime due gare sono state fondamentali.



Il 18 agosto 2024 venivo designato per Frosinone-Sampdoria: a causa di un fuorigioco alzato che annullava una rete convalidata poi dal VAR, l'OA Altomare in uno con l'OT CON Tozzi mi giudicavano con 8.30. La rete annullata, a vostro dire, era di difficilissima lettura in quanto:



a) vi era stato un tocco a centro area probabilmente dell'attaccante;

b) non vi era stata comunicazione da parte dell'arbitro (in alcun modo penalizzato) che indicava il retropassaggio in luogo della giocata dell'attaccante;



...praticamente lo stesso voto che l'OT Tommasi mette a Zingarelli in Milan - Atalanta, l'assistente commette il gravissimo errore di segnalare un fuorigioco di oltre 1 metro, ad un giocatore del Milan che partiva da una posizione nettamente regolare addirittura dietro la linea di centrocampo quindi mai fuorigioco, voto quindi equiparato ad un fuorigioco sbagliato di difficile lettura come il mio a Frosinone o addirittura solo 0.10 in meno per non aver detto "ammonizione" in Cesena - Modena dove l'OT Tommasi mi contesta solo questo!



Ma la cosa bella Signori e Signori dopo 4 turni di fermo, Zingarelli rientra in B in una gara di cartello Juve Stabia - Sampdoria dove gli viene subito mandato il settimo organo tecnico per poterlo rimettere naturalmente in carreggiata e magari non rischiare di essere immischiato nelle zone basse di classifica e l'OT Rocchi indovinate quanto gli mette? Ma naturalmente 8,60!!!



Per non parlare dell'ultima designazione di serie B Cittadella - Bari dove l'OT Di Liberatore aspetta fino all'ultima giornata per andare a "sistemare" Massimi e Di Monte ( ferma dal 29/03 in attesa che la classifica di tutti si delineasse per poi, a giochi fatti, designarla) immischiati entrambi nelle zone basse della classifica, Massimi come AE e la Di Monte come AA (Di Monte nominata da questa commissione Internazionale) per salvarli col voto che naturalmente serviva a giochi conclusi...(A proposito perché la Di Monte essendo in zone bassissime della classifica ha arbitrato per ben 7 volte in A?!)



O addirittura, se vogliamo, possiamo aggiungere Udinese - Parma dove viene concesso un calcio di rigore giusto, solo perché a Lissone come supervisore Rocchi si alza rapidamente dalla postazione per "bussare" ( si sente anche nell'audio delle registrazioni) più volte sul vetro della stanza di Paterna Var e Sozza Avar per richiamare la loro attenzione che a sua volta chiameranno l'arbitro per un ofr e far assegnare giustamente come detto un rigore che i var si erano persi... (ma perché in Inter - Roma, Gervasoni super visore di giornata non "bussa" ai Var per far assegnare un calcio di rigore netto (dove la Commissione al raduno ammette pubblicamente davanti a tutti arbitri e assistenti che abbiamo perso un rigore netto) a favore dell'Inter? errore grave, che molto probabilmente determinerà la perdita del campionato della società Inter a favore della società Napoli.?!



Ma questo è solo un accenno. Da inizio stagione ne potrei raccontare tantissime, fra arbitri, assistenti e var e di casi simili o addirittura anche casi peggiori, naturalmente sono tutti scritti da parte poiché ne parleremo più avanti nelle opportune sedi.



Tornando al mio errore di Frosinone "Non preoccuparti, per noi non è un errore", mi veniva risposto al primo raduno da Tonolini e Di Liberatore, i quali però ci tenevano a precisare che in presenza dell'OT CON non è possibile modificare i voti: ad ogni modo sarebbe venuto uno della commissione CAN la partita successiva per 'ristabilire' la giustizia.



E, infatti, dopo un mese da quella gara, scendevo finalmente in campo il 13 settembre 2024 e venivo visionato in Cesena-Modena da Tommasi: egli, però, mi giudicava da 8.40 in quanto nella segnalazione di un fallo non avevo fatto seguire l'indicazione del provvedimento disciplinare, come precedentemente già scritto.



Orbene, come da voi comunicato ad ogni raduno, la comunicazione, per diversi assistenti, non ha mai pregiudicato la valutazione numerica (cito ad esempio quella di Imperiale in Bologna-Fiorentina), anzi è sempre stata utilizzata per impartire consigli per il futuro. Però con me non avveniva quanto proclamato davanti a tutti.



La stagione proseguiva fino a Juve Stabia-Brescia del 23 novembre 2024, dove l'OA Rossomando, di nuovo (guarda caso) con l'OT CON Tozzi, mi giudicavano da 8.30 per non aver indicato il provvedimento di espulsione per un DOGSO, avendo io comunicato via auricolare solo l'ammonizione: il tutto in una gara ove annullavo correttamente due reti (una di questa con la conferma del var che dalla linea tracciata evidenziava la difficoltà elevata del fuorigioco) ed ero molto impegnato in molteplici valutazioni. Raggiunto telefonicamente, Rocchi mi confermava che la valutazione CON era soggettiva e poteva essere anche errata, ma, essendo presente l'OT CON, non era possibile procedere ad alcuna modifica del voto. Mi consigliava di stare tranquillo, assicurandomi che alla gara successiva sarebbe venuto uno della commissione a 'ristabilire' la giustizia (per la seconda volta ascoltavo queste parole).



Peccato che -e ne cito una su tutte- nella gara Lazio-Genoa del 27 ottobre 2024, visionata dall'OA Pititto e dall'OT CON Tozzi, l'assistente Perrotti veniva giudicato da 8.40 nel colloquio di fine gara (voto comunicato nello spogliatoio dall'OT TOZZI), salvo poi essere elevato ad 8.50 in quanto Rocchi presente a Lissone quale supervisore avendo ricevuto i voti della gara, aveva contattato direttamente l'OT CON Tozzi, intimandogli di alzare la valutazione, perché il fallo e l'ammonizione chiamati dall'AA, a suo dire, erano corretti. Tozzi, pertanto, chiamava telefonicamente Perrotti e gli comunicava il cambio voto: il tutto avveniva circa mezz'ora dopo la gara.



Per cui, contrariamente a quanto a me assicurato, tutti i voti degli OA e degli OT CON erano e sono sempre rivedibili.

2 dicembre 2024, veniva uno dei miei OT, questa volta Gervasoni, per affibbiarmi 8.40 su una partita di normale difficoltà. Anche in questo caso quell'equivoca promessa: "verrà uno di noi a ristabilire la giustizia" e non avveniva.

In questo modo, la commissione dava assoluta continuità alle persistenti topiche della CON, la quale, contrariamente a quanto vorreste sostenere, rappresenta soltanto una prosecuzione della CAN. Proprio recentemente abbiamo assistito a numerose overrule per convalidare reti regolari (vedi ad esempio Como-Cagliari, AA Capaldo e Scatragli: presente Rocchi a visionare la gara, non ha neppure preso in considerazione la valutazione di 8.20, concedendo loro un voto ben superiore).



Ma non è tutto.



La mia posizione in graduatoria poteva rimanere invariata e addirittura migliorare se l'OT Tonolini, in Cesena-Spezia del 15 marzo 2025, avesse confermato il voto di 8.50 che mi aveva espressamente indicato nello spogliatoio. L'indomani venivo infatti contattato telefonicamente in quanto, a seguito di una revisione delle immagini, sarebbe stato "scovato" un fuorigioco da me non segnalato e, pertanto, la valutazione veniva abbassata a 8.40. Fuorigioco in alcun modo certificato e certificabile, ma utile alla commissione per posizionarmi tra coloro che sarebbero stati dismessi.



Infatti, a Pisa, in una partita normale, l'OT Rocchi mi valutava con 8.50: addirittura all'ultimo raduno sottolineava che: vi sono arbitri, tra i quali Ghersini (l'arbitro di quella gara), che non avrebbero bisogno degli assistenti per arbitrare. Un'affermazione che, pertanto, avrebbe dovuto coinvolgere pure l'altro assistente della gara, Garzelli, il quale, invece, era stato valutato con 8.60, pur avendo svolto una gara simile in tutto alla mia.



Al termine di quella gara apprendevo che la posizione in graduatoria di Garzelli era davvero di poco migliore della mia, eppure il medesimo aveva disputato 10 gare di serie A e 8 di serie B, con la prima gara in A ad Udine dove da 8.40 che prese con l'OA la commissione gli aveva abbassato il voto addirittura ad 8.20 ma nonostante il voto altamente negativo lo stesso usciva tranquillamente sempre in serie A, mentre io ero fermo a 13 gare di B e una gara di A ...per compassione.



Infine, la perla dell'altra sera, proprio nella mia ultima partita: Spezia-Cremonese del 9 maggio 2025, visionata dall'OA Marchi, responsabile della comunicazione associativa e sempre presente ai raduni CAN. Una partita svolta in modo impeccabile, tanto da meritare commenti positivi pure da OT del passato e colleghi di alto livello. L'OA entrava negli spogliatoi, non facendo il colloquio di fine gara, (cosa alquanto grave) salvo inviare alle 24:01 la valutazione di 8.40 senza alcuna giustificazione, se non quella di "conoscere la graduatoria di tutta la terna", ovvero tutti verosimilmente dismessi a fine stagione.



Con la presente, indirizzata alla mia commissione, al responsabile della CON, al mio presidente di Sezione, al CRA Calabria, nonché alla Presidenza dell'AlA e al Comitato Nazionale, chiedo:



a) la trasmissione del video che certifica il fuorigioco di Cesena-Spezia;



b) le linee guida delle valutazioni CAN e CON;



c) il protocollo o le indicazioni che vietano agli OT CAN e agli OT CON di interferire con le rispettive valutazioni;



d) le linee guida che soprassiedono alle designazioni, considerato che la graduatoria è divenuta l'unica discriminante per la permanenza del ruolo e, come tale, necessita che le valutazioni vengano effettuate dallo stesso numero di osservatori e di organi tecnici, altrimenti alterandosi irrimediabilmente la correttezza della competizione. D'altronde arbitri che minacciano di morte giocatori, che vengono a contatto fisico con gli stessi, arbitri che insultano propri colleghi pubblicamente, etc.. rimangono in organico esclusivamente perché piacciono al designatore: per loro la graduatoria non vale o meglio viene corrotta da valutazioni alterate in modo da consentirgli di rimanere nelle prime posizioni. Per gli altri, coloro che in qualche modo danno fastidio perché legati al carro sbagliato, perché amici di coloro che in passato hanno presentato denunce (vedi De Meo Pasquale), perché indesiderabili, la graduatoria viene sistemata in modo da diventare elemento inoppugnabile e apparentemente insuperabile;



e) la relazione dell'AA Garzelli, visionato da Rocchi insieme al sottoscritto nella gara Pisa-Frosinone del' 1° maggio 2025.



In difetto di riscontro entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente, darò corso a tutte le iniziative del caso, denunciando quanto accaduto alle competenti autorità federali, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza nelle designazioni e nelle valutazioni, nonché alle competenti autorità ordinarie per valutare eventuali profili civilmente e penalmente rilevanti.



Mi riservo sin da ora di impugnare le vostre inammissibili, erronee ed alterate risultanze tecniche, che una volta pubblicate, andranno ad informare gli organi di stampa del vostro comportamento.



Trovandoci in ambito lavorativo, il comportamento della Commissione è infatti facilmente inquadrabile nella fattispecie del mobbing, i cui principi sono:



i)sistematicità e ripetizione di comportamenti ostili da parte della Commissione, acuitisi, guarda caso, dopo le elezioni politiche di dicembre;

ii) intenzionalità nel danneggiare la mia professionalità e la mia persona, con l'obiettivo di rendermi insicuro nella mia attività;

iii) ostilità in qualsivoglia questione mi riguardasse: le alterazioni delle voci di Tonolini e Rocchi nelle telefonate dopo Cesena-Spezia acclarano come l'obiettivo della commissione fosse esclusivamente quello di depredarmi del voto giusto e defraudarmi di ogni sicurezza; emarginazione dal gruppo, come testimonia l'invito a non presentarmi all'ultimo raduno in quanto impegnato nella gara di venerdi (ma il raduno era giovedi a Firenze e la partita venerdi sera a La Spezia).



Un vecchio motto diceva: "ci sarà un giudice a Berlino!" Ecco, io mi auguro di trovarne uno in Italia che, svincolato da logiche politiche, abbia la volontà di fare giustizia su questioni che negli ultimi anni hanno distrutto l'associazione.



Tra i grandi errori di Trentalange e Baglioni c'è stato quello di cacciare Rizzoli per insediare Rocchi (che poi li avrebbe espressamente rinnegati e traditi) e questa commissione, che tratta le persone come fossero animali da macello, ma soprattutto, altera i regolamenti per ottenere i propri obiettivi e preservare i suoi uomini, contravvenendo ai massimi principi di correttezza e probità che dovrebbero attendere ad ogni comportamento.



Ritorno, pertanto, a quanto scrivevo all'inizio di questa lettera: non avrei mai voluto agire contro l'associazione. Ma comprendo che è necessario agire proprio perché amo questa associazione e ne voglio tutelare i principi da voi consapevolmente violati.



Non me ne vogliano i colleghi citati ma purtroppo per fare emergere la verità ho dovuto e dovrò menzionarne più di uno.



P.S: "C'è qualche assistente che con 14 gare - visionature riesce a salvarsi?! La risposta la conoscete già, ed è assolutamente NO! Naturalmente tutto costruito e ideato alla perfezione!



Tanto dovevo»