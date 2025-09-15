È la quarta medaglia ottenuta dalla spedizione azzurra con il 29enne che trova la lucidità e la forza per chiudere la gara dietro il tanzaniano Alphonce Simbu (2h09’48”) e il tedesco Amanal Petros (2h09’48)

Inattesa è arrivata nella notte italiana la quarta medaglia della spedizione azzurra ai Mondiali di Atletica Leggera in corso a Tokyo in Giappone. Una medaglia inattesa alla vigilia per il Team Italia che con Iliass Aouani conquista il bronzo con il tempo di 2h09’53”, al termine di una gara tattica condotta con grande lucidità. Il 29enne atleta italiano si conferma ai vertici della specialità dopo la vittoria agli Europei.

Una maratona decisa al fotofinish con il tanzaniano Alphonce Felix Simbu che ha avuto la meglio sul tedesco Amanal Petros, chiudendo in 2h09:48 (stesso tempo). Sul gradino più basso del podio Iliass Aouani, che ha dimostrato grinta e intelligenza tattica nella gestione della gara, restando insieme ai primi due fino all’ingresso nello Stadio Olimpico

L’italiano nulla ha potuto sul rettilineo finale, chiudendo in 2h09’53” e controllando il pericoloso ritorno dell’israeliano Alame. Prove in chiaroscuro per gli altri azzurri in gara: Yohanes Chiappinelli ha chiuso al sesto posto con il miglior tem po stagionale (2h10’15”), mentre si è ritirato al 32 chilometro Yeman Crippa.