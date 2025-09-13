L’atleta azzurra ha chiuso la prova in 2h42’24” dietro la spagnola Maria Perez che ha vinto in 2h39'01”. Sul gradino più basso del podio l’ecuadoriana Paula Milena Torres (2h42'44”)

La spedizione azzurra ai mondiali di atletica leggera di Tokyo parte col botto! Nella prima prova della 20esima edizione dei campionati del mondo, la 35 km di marcia femminile, la 34enne atleta pugliese Antonella Palmisano ha conquistato la medaglia d’argento con il tempo di 2h42’24”, dietro la sp agnola Maria Perez che ha tagliato il traguardo in 2h39'01. Bronzo all’atleta dell’Ecuador Paula Milena Torres che ha concluso la prova in 2h42'44”.

Ancora un alloro per la 34enne atleta delle Fiamme Gialle, pugliese di Mottola e allenata dal marito Lorenzo Dessi. Terza medaglia iridata conquista, la prima sulla 35 km, dopo i bronzi nella 20 km a Londra 2017 e a Budapest 2023. Antonella Palmisano che ha conquistato nella 20 km l'oro olimpico alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021 e il titolo europeo a Roma 2024.

Un grande risultato per la Palmisano che ha ceduto solo alla spagnola Maria Perez, al secondo titolo iridato consecutivo, andata in fuga attorno al 23esimo chilometro e dopo aver vinto l’oro ha salutato sul traguardo l'azzurra con un inchino prima di stringerla in un abbraccio. La Palmisano sarà in gara nuovamente sabato prossimo nella penultima giornata dei Mondiali di Tokyo nella “sua” 20 chilometri di marcia.