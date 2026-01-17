Il grande atletismo regionale torna a calcare i terreni della Sibaritide. Domenica 18 gennaio 2026, la Polisportiva Magna Graecia ASD di Cassano Ionio ospiterà il prestigioso Campionato di Società (CDS) Podistico di Cross regionale, giunto alla sua quarta edizione con il nome di “IV Sibari Fly Cross Calabria”. L'evento, di rilevanza predominante per il calendario della Fidal Calabria, si svolgerà nella cornice dell'Aviosuperficie Sibari Fly in Contrada Pantano Rotondo, un’area messa gentilmente a disposizione dall’amministratore unico Mario Varca che ha patrocinato con entusiasmo l’iniziativa.

Dopo il successo dello scorso anno, la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha inteso premiare la capacità organizzativa della società sibarita affidandole prove di altissimo livello agonistico. Il programma della giornata è particolarmente denso e include la Prova Unica Regionale del CDS per le categorie Allievi, Juniores e Senior/Promesse, oltre alla prima prova del circuito Calabria Cross. Questa assegnazione consolida l'impegno della Polisportiva Magna Graecia nel concorrere alla crescita costante dello sport e della Fidal sul territorio calabrese.

La macchina organizzativa ha lavorato strenuamente per garantire la perfetta riuscita della kermesse. Sotto la guida del presidente Aldo Iacobini, i dirigenti Francesco Lombardi, vicepresidente, Fausto Corrado, segretario, e Luigi Genovese, responsabile della sicurezza, hanno completato i sopralluoghi tecnici necessari per confermare la fattibilità e l'agibilità del percorso. Sono state inoltre definite tutte le procedure amministrative a garanzia di un piano di sicurezza impeccabile, ottenendo le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di questa importante kermesse sportiva.

L’obiettivo primario dell’organizzazione, oltre all’aspetto puramente agonistico, è quello di valorizzare la tradizione sportiva regionale e promuovere il territorio locale. I soci e i dirigenti saranno fortemente impegnati per accogliere nel migliore dei modi gli atleti che si misureranno sulle diverse distanze previste, trasformando la competizione in una vera e propria domenica di festa per le famiglie. L'appuntamento si preannuncia come un momento di grande partecipazione, capace di unire l'eccellenza della corsa campestre alla bellezza paesaggistica di Sibari.