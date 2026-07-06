L'Atletico Maida è pronto a ripartire. Archiviata la salvezza conquistata con le unghie e con i denti nell'ultimo campionato di Promozione (girone B), per il club giallorosso è già tempo di voltare pagina e programmare una stagione che si preannuncia tanto lunga quanto intensa. Prima di tuffarsi a capofitto nella sessione estiva di calciomercato, la società maidese si trova davanti a un vero e proprio anno zero, con diverse caselle cruciali ancora da riempire nell'organigramma societario e tecnico.

Il nodo Direttore Sportivo

La prima priorità della dirigenza è colmare il vuoto lasciato dietro la scrivania. Dopo un'ottima annata d'esordio nei panni di direttore sportivo, Marco Foderaro ha salutato l'Atletico Maida per accettare l'allettante chiamata del Soriano Fabrizia nel campionato di Eccellenza.

Un addio pesante, quello del giovane e promettente dirigente, a cui la società sta però già ponendo rimedio. Il nome per raccogliere l'eredità di Foderaro e prendere in mano le redini del mercato giallorosso è quello di Vincenzo Zaccone, profilo che conosce bene l'ambiente e che potrebbe garantire continuità al progetto.

Alfonso Caruso in pole position

Accanto alla figura del ds, tiene banco il rebus legato alla guida tecnica dopo la separazione ufficiale con mister Giuseppe Saladino. I primi sondaggi sono partiti e, al momento, la pista più concreta porta a un gradito ritorno: quello di Alfonso Caruso.

Nelle ultime ore la candidatura del tecnico ha preso decisamente quota. Per Caruso si tratterebbe di un ritorno in giallorosso dopo l'esperienza nella stagione 2022/23, forte anche del bagaglio accumulato sulle panchine di Rende e Malvito. Non c'è ancora il timbro dell'ufficialità, ma i contatti sono avviati.

Per l'attacco suggestione Simone Caruso

Se l'assetto societario e tecnico è ancora in via di definizione, la dirigenza non perde d'occhio le opportunità che offre il mercato. Il grande sogno per rinforzare il reparto offensivo porta il nome di Simone Caruso.

L'attaccante rappresenterebbe un vero e proprio lusso per la categoria. Un passato importante vissuto tra Serie C e Serie D e, inoltre, è un giocatore rapido, dotato di grande tecnica e qualità. Un profilo di assoluta professionalità in grado di far fare il salto di qualità a tutto il reparto.