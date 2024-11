Dopo il quinto turno del campionato interregionale i reggini sono da soli al comando del girone H. Quinta vittoria per i reggini e successo pesante del Rende che blocca proprio l’Angri, diretta concorrente. Quinto ko di fila per i giallorossi, sconfitti a Matera e ancora a secco di punti in classifica

La quinta giornata di Serie B ha regalato diverse emozioni, confermando la leadership della Redel Viola Rc, una squadra che sinora non ha sbagliato un colpo. Del resto, per una piazza abituata a grandi palcoscenici guardare tutti dall’alto in basso non deve essere una novità, ma allo stato attuale contano le prestazioni della squadra allenata da coach Cadeo. La Viola si conferma in testa battendo un avversario ostico come la Svincolati Milazzo, col punteggio di 88-79. Contro una squadra in forma come quella sicula, Reggio si è aggrappata all’estro e alla fantasia dei suoi migliori cestisti, non è un caso come top scorer siano, ancora una volta, Ani e Fernandez (con 16 e 14 punti), ma soprattutto Paulinus, autore di una prova maiuscola con 26 punti accumulati. Il presente e il futuro sorridono al gruppo reggino, il sodalizio è a punteggio pieno e da solo in classifica.

Il tutto, approfittando anche della grande prestazione del Rende, che vince contro l’Angri in casa. Partita dalle mille emozioni al Pala Quattromiglia, il gruppo di Carbone è tornato al successo dopo tre ko consecutivi. I biancorossi potevano avere anche qualche punto in più in classifica e lo hanno dimostrato proprio nell’ultimo match contro l’ex capolista: sacrificio, sudore e forte intensità le chiavi per l’85-82 finale. Vittoria di prestigio in campo maschile, sconfitta invece (a campi invertiti) nel torneo femminile, con le lady del Rende sconfitte in Campania per 67-58: si registra qualche assenza nel gruppo di Cardinale, ma c’è la piena consapevolezza di poter crescere e maturare nel corso del campionato.

Tornando ai tornei maschili, sconfitto nuovamente il Catanzaro. Il quinto ko di fila arriva a Matera per 93-66: punteggio fin troppo eloquente, lo zero in classifica comincia ora a preoccupare. Il match in Lucania è stato deciso già dallo stacco del primo tempo fin troppo largo sul 50-26, Matera ha avuto dalla sua un ottimo Rubinetti con 29 punti, mentre Catanzaro ha comunque da registrare lo score di Tamulevicius e Sipovac (19 e 17 punti). Nel prossimo turno, tutte e tre le calabresi saranno impegnate di domenica alle 18: Piazza Armerina-Viola, Antoniana-Rende e Catanzaro-Pomigliano i match su cui concentreremo i nostri focus.