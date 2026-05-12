La squadra di coach Carbone risponde presente nel momento più importante e si assicura la permanenza in Serie B Interregionale: «Oggi è il momento di festeggiare»

La Bim Bum Basket Rende conquista la salvezza in Serie B Interregionale di basket superando il Klass Sennori per 93-79 nello spareggio decisivo disputato al Polifunzionale di Quattromiglia, gremito in ogni ordine di posto. Un successo netto che consente alla formazione calabrese di chiudere nel migliore dei modi una stagione complessa, centrando l’obiettivo permanenza davanti al proprio pubblico.

La squadra allenata da Pierpaolo Carbone ha interpretato la gara con grande intensità, riuscendo a ribaltare l’equilibrio iniziale dopo un primo quarto chiuso in svantaggio (21-23). Decisivo il secondo periodo, con i padroni di casa capaci di prendere ritmo e andare all’intervallo lungo avanti nel punteggio. Dopo il tentativo di rientro degli ospiti nel terzo quarto, Rende ha piazzato l’allungo definitivo negli ultimi dieci minuti, dominati con un parziale di 29-13.

Sugli scudi Cavalieri e Cagnacci, entrambi autori di 21 punti, ben supportati da Yeyap (20) e Boccasavia (17), protagonisti del successo che vale la permanenza nella categoria. Per il Sennori non sono bastati i 16 punti di Tola e i 14 di Nwokoye e Merella.

Al termine della gara è esplosa la festa del pubblico rendese, che ha accompagnato la squadra per tutta la serata trasformando l’impianto in una bolgia. Momenti di emozione anche nel post partita, con i giocatori che hanno omaggiato i tifosi regalando le proprie maglie e l’abbraccio collettivo sul parquet a suggellare il traguardo raggiunto.

Visibilmente emozionato coach Carbone, che ha voluto rendere merito al gruppo e a tutto l’ambiente per il cammino compiuto: «Non è facile fare sport in questi luoghi. Ma ce l’abbiamo fatta. E oggi è il momento di festeggiare».