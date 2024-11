L'attesa è finita, ieri è ufficialmente tornato il basket a Crotone. Di domenica mattina al PalaKro è arrivata la squadra di Rosarno per l’esordio casalingo nel Campionato Regionale di Seconda Divisione della Jonica Basket. E sono arrivati davvero in tanti al palazzetto di Tufolo per supportare i ragazzi di coach Faccioli, che è anche presidente e promotore della squadra che, dopo sette lunghissimi anni, segna il ritorno del Basket Senior della Provincia di Crotone.

Cristian Venuto, ex esperta ala, fra le altre, di Vis Reggio, Soverato, Nuova Jolly e New Team Crotone accompagna un gruppo coeso e guascone al punto giusto con Simone Oppido, Luca De Tommaso, Simone Stacuzzi, Nicola Pujia, Mattia Gangale, Michele Lio, Lorenzo Riganello, Lenino Liotti, Marcello De Angelis, capitan Matteo Milito e Alex Adamo.

Basket Rosarno 2000 è ben messa in campo con coach Mimmo Rizzo che dirige le operazioni dalla panchina con calma e determinazione. Capitan Domenico Pisano e soprattutto il talentuoso Salvatore Ruggero, ruotano palla e schemi d’attacco con i compagni che si muovono più da squadra rispetto ai padroni di casa, così Fabrizio Malara, Silvio Barone, Vincenzo Careri, Piero Francesco Galluccio, Giorgio Garruzzo, Gennaro Lucchetta, Simone Garruzzo e Francesco Rizzo, riescono a chiudere il primo quarto sopra 17 a 12, grazie soprattutto ad un orrendo 1 su 12 dai tiri liberi dei padroni di casa.

La gara è comunque sempre molto equilibrata, anche se nel secondo quarto Venuto sale in cattedra, decidendo soprattutto di blindare sotto il suo canestro ogni rimbalzo di difesa, oltre a fare punti a ripetizione fino alla chicca da tre che ripeterà allo scadere. Il secondo parziale termina così 35 a 30 per i padroni di casa che subiscono una flessione fisica nel terzo che si chiude in perfetta parità a 50 punti.

Il finale mostrerebbe un vantaggio per gli ospiti che si tengono avanti fino a tre minuti dal termine, ed è proprio in questo frangente che le rotazioni dalla panchina che coach Faccioli usa come non mai, che permettono nuovamente a Venuto, con la complicità fisica di Milito, di essere decisivi, attorno allo scoccare dell’ultimo minuto, di andare sopra di due e poi di 5 per il definitivo 65 a 61 che bagna più che positivamente il nuovo esordio del basket crotonese nei campionati maschili senior.