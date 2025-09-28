Debutto amaro per la Redel Pallacanestro Viola Reggio Calabria, sconfitta 80-73 sul parquet della Dinamo Brindisi nella prima giornata del campionato di Serie B Interregionale. Un match intenso e combattuto, deciso soltanto dopo un tempo supplementare, che ha premiato la maggiore lucidità dei padroni di casa.

La squadra reggina, priva di Maresca e con Agbortabi non al meglio, ha sofferto l’impatto iniziale, lasciando a Jovanovic il compito di guidare Brindisi nei primi minuti. Superata l’emozione dell’esordio, la Viola ha trovato ritmo in difesa e, grazie alle iniziative di Fernandez e ai canestri di Ani e Laquintana, ha messo la testa avanti (12-16). La Dinamo ha però reagito con Sapiega e Cissè, chiudendo il primo quarto sul 20-20.

Il secondo periodo ha visto i pugliesi colpire con grande precisione dall’arco (4/5 da tre), toccando il massimo vantaggio sul 31-23. La Redel ha risposto con le triple di Ani e Clark e con l’energia di Paulinus, ma all’intervallo lungo Brindisi era ancora avanti 42-35.

Dopo la pausa, i neroarancio hanno trovato la loro migliore pallacanestro: le triple di Laquintana e Fiusco hanno riportato la partita in equilibrio e, nonostante la fatica e le rotazioni ridotte, la Viola ha chiuso il terzo quarto in vantaggio 50-52, trascinata da Manu Fernandez.

Ultimo quarto di grande equilibrio, con sorpassi e controsorpassi continui. Marini ha regalato ossigeno ai suoi con il canestro del +6 (55-61), ma Stankovic e Sapiega hanno rimesso Brindisi in corsa. Finale thrilling: Fernandez ha perso palla a 20 secondi dalla sirena, permettendo ai pugliesi di tornare avanti, mentre Marini dalla lunetta non è riuscito a chiudere i conti (1/2 a 4 secondi dal termine). I tempi regolamentari si sono così chiusi sul 66-66.

Nel supplementare la tripla siderale di Di Ianni ha scavato il solco, mentre un episodio dubbio – il fallo in attacco fischiato a Laquintana dopo un canestro con probabile fallo subito – ha condizionato gli ultimi minuti. Brindisi ha gestito il finale dalla lunetta, fissando il punteggio sull’80-73.

Alla Viola non sono bastati i 25 punti di Laquintana e i 12 del brindisino Fiusco. Per Brindisi decisive le doppie cifre di Jovanovic, Stankovic e Sapiega.

Il tabellino

DINAMO BRINDISI-REDEL REGGIO CALABRIA 80-73 dts

(20-20/42-35/50-52/66-66)

DINAMO BRINDISI: Greco 6, Pantile, Costabile, Stankovic 16, Sannelli, Paciulli, Jovanovic 20, Pulli 4, Di Ianni 8, Sapiega 17, Cissè 9. All. Cristofaro

REDEL REGGIO CALABRIA: Agbortabi, Fiusco 12, Ani 9, Paulinus 4, Fernandez 7, Zampa 5, Marini 4, Clark 7, Pes, Laquintana 25. All. Cadeo.

Arbitri: Laveneziana di Monopoli (BA) e Procacci di Corato (BA); crono Buttiglione di Brindisi (BR).