Il campionato di Serie B Interregionale di basket si appresta a vivere la settima giornata del girone di andata, con le squadre calabresi pronte a tornare sul parquet per un fine settimana che promette sfide delicate.

Nel girone F, la Viola Reggio Calabria rientra in campo dopo aver osservato un turno di riposo e lo farà davanti al proprio pubblico del PalaCalafiore domenica 9 novembre alle ore 18, affrontando la Svincolati Milazzo. Un match che rappresenta un crocevia importante per la formazione neroarancio, attualmente a quota 6 punti, che vuole consolidare la propria posizione di metà classifica e dare continuità ai segnali positivi mostrati nelle ultime uscite.

Trasferta impegnativa invece per la Bim Bum Rende, attesa sabato 8 novembre alle 18 sul parquet della Dinamo Brindisi. I biancorossi di coach Di Martino arrivano dal primo successo stagionale, ottenuto in un derby spettacolare e combattuto contro il Basket Academy Catanzaro, chiuso 98-96 dopo un tempo supplementare. Una gara che ha regalato spettacolo e intensità, decisa soltanto nei secondi finali, con Rende capace di rimontare otto punti di svantaggio negli ultimi due minuti dei tempi regolamentari.

Un successo che ha restituito fiducia al gruppo rendese, bravo a reagire dopo un avvio di stagione difficile. Protagonisti del derby Cagnacci, autore di una prestazione da MVP con 27 di valutazione, e Lazzari, decisivo con 18 punti. Ora l’obiettivo è dare continuità, anche se l’impegno in terra pugliese si preannuncia tutt’altro che semplice contro una Dinamo solida e ben organizzata.

Il Catanzaro, invece, dovrà subito rialzarsi dopo la sconfitta di Rende e prepararsi a un’altra gara di alto livello. Domenica, alle 18, al PalaGiovino, i giallorossi ospiteranno il Basket Monopoli 2019, una delle squadre più forti del girone. Il gruppo allenato da coach Ciccio Ponticiello ha confermato elementi di spessore come Milosevic, Calisi e Spatti, rinforzandosi con giocatori di categoria superiore quali Azzaro, Mastroianni, Savoldelli ed El Agbani. Un organico esperto che ha iniziato la stagione con quattro vittorie in cinque partite, candidandosi tra le favorite insieme alla capolista Ragusa, prima in classifica con 10 punti.