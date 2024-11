Una gara chiave per i neroarancio, che non hanno alternativa alla vittoria per continuare a sperare nell’aggancio al quintultimo posto della classifica

Trasferta siciliana per la Viola Reggio Calabria, che nel pomeriggio di oggi sarà ospite dell’Infodrive Capo d’Orlando. Una gara chiave per gli uomini di Bolignano, che non hanno alternativa alla vittoria per continuare a sperare nell’aggancio al quintultimo posto della classifica, l’ultimo che permetterebbe di andarsi a giocare gli spareggi per non retrocedere direttamente in Interregionale.

Gara complessa

Dopo il ko di Lumezzane, infatti, per Balic e soci non c'è più margine d'errore. Al PalaSikeliArchivi, senza l'ormai ex Giambattista Davis, ad attendere i neroarancio ci sarà un’Orlandina ferita dalla sconfitta contro Ragusa. L’Infodrive, comunque, in casa è un avversario tostissimo, con l'ultima sconfitta patita lo scorso 4 dicembre contro la Gemini Mestre lo scorso 4 dicembre.

A Capo d’Orlando la palla a due si alzerà alle ore 18, con la Viola Reggio Calabria obbligata a bissare quello che, fin qui, è l'unico sorriso lontano dal PalaCalafiore, ottenuto a Palermo a inizio gennaio.