La stagione magica del Brancaleone continua anche sulla spiaggia. Dopo aver stupito tutti da matricola, nel campionato di Eccellenza di calcio a 11, chiuso in terza posizione, la squadra reggina si è regalata un’altra bella avventura, stavolta sulla spiaggia, dove si è aggiudicata il campionato regionale di Serie B. Di conseguenza sarà il Brancaleone a rappresentare la Calabria alle finali nazionali play off di Serie B di Beach Soccer che si disputeranno a Viareggio dall’1 al 3 agosto. In palio un posto nella Serie A Poule Promozione 2024.

Due giorni di sport, divertimento e spettacolo quelli appena conclusi alla Beach Arena allestita presso il parco “Peppino Impastato” di Lamezia Terme: 14 gare in programma, quattro squadre a giocarsi il titolo di campione regionale per la Serie B. In finale Brancaleone e Crotone Beach Soccer hanno dato vita ad un match spettacolare che ha avuto l’epilogo ad una manciata di secondi dal termine dell’extra time grazie alla rete di Borrello che ha regalato il titolo alla formazione reggina. Nei tre tempi regolamentari la parità era stata determinata dalle reti di Borrello e Carbone per il Brancaleone e da Torromino e Leto per il Crotone. Al terzo posto si classifica l’Ecosistem Lamezia per la mancata presentazione della Kennedy Aquile Catanzaro dovuta a cause di forza maggiore.

Così il presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi a margine delle premiazioni: «Una bella esperienza per Brancaleone, Crotone Ecosistem Lamezia e Kennedy Aquile Catanzaro per una tappa di Serie B che si è conclusa nel modo più entusiasmante possibile con la vittoria all’ultimo secondo del tempo supplementare. Un bell’inizio ed ora tifiamo per il Brancaleone che andrà alle finali di Viareggio per tentare la scalata verso la Poule Promozione. Stiamo già lavorando all’appuntamento del prossimo anno per uno sport, quello del calcio d’estate che ha sempre dato grandi soddisfazioni alla nostra Regione. Grazie, infine, al consigliere del Dipartimento Beach Soccer della LND Salvatore D'Augello per la sua vicinanza e collaborazione, in sinergia con la società Ecosistem Lamezia, per l'organizzazione della manifestazione».

Quindi ecco Salvatore D'Augello, consigliere Dipartimento Beach Soccer della LND: «Sono molto soddisfatto, abbiamo dato il via ad un’attività regionale che cercheremo di sviluppare sempre di più in sinergia con il CR Calabria ed il Settore Giovanile. Ringrazio la società Ecosistem ed il presidente Manfredi per l'organizzazione impeccabile nonché tutti i ragazzi che hanno partecipato alla competizione. Una splendida finale ha concluso un week end di sport ed emozioni che lo scenario del parco “Peppino Impastato” di Lamezia ha reso magico. In bocca al lupo al Brancaleone per le fasi nazionali di Viareggio».