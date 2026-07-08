Sulla sabbia della spiaggia di Praia a Mare è iniziata la Coppa Italia Under 20 Q8 di beach soccer, ed è stato subito show. Gli Ottavi di Finale hanno aperto il tabellone a eliminazione diretta con il ritmo tipico del beach soccer giovanile: meno calcolo, più istinto e coraggio.

Sulla sabbia della Puntocuore Beach Arena del Lido Mambo del Lungomare Sirimarco il talento ha spesso preso il sopravvento sulla gestione tattica, confermando la natura imprevedibile di una competizione in cui i giovani fanno davvero la differenza. Ogni partita vissuta dagli spalti come un film dal finale a sorpresa, duelli aperti, strappi improvvisi e quella libertà di gioco che rende l’Under 20 un laboratorio tecnico prezioso per tutto il movimento. Le squadre vincitrici del turno hanno superato il primo spartiacque del torneo, conquistando l’accesso ai Quarti di Finale. Adesso il livello si alza ulteriormente, perché nel prossimo turno entreranno in scena le formazioni meglio posizionate nel ranking. Il tabellone comincia così a prendere forma, mettendo di fronte l’entusiasmo di chi ha già rotto il ghiaccio e la solidità delle favorite.

Nel turno preliminare/Ottavi di Finale di oggi Napoli, MG Media Eboli, Terracina e Icierre Lamezia hanno battuto rispettivamente Wb Catania, Vasto, Roma e Genova ed andranno ad affrontare ai Quarti di Finale le teste di serie i detentori del trofeo Ecoris Viareggio, Lenergy Pisa, Lazio e Sambenedettese. Praia a Mare si prepara quindi a un’altra giornata ad alta intensità, con il peso specifico della qualificazione che aumenta gara dopo gara. La Coppa Italia Under 20 Q8 così entra nel vivo, confermando ancora una volta quanto il vivaio del beach soccer italiano sia sempre più la linfa vitale di questo sport. Domani sempre sul rettangolo di sabbia della Puntocuore Beach arena alle 10.30 e 11.30 le due sfide per le posizioni di rincalzo. Dalle 17.00 i Quarti di Finale in diretta streaming su canale youtube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Riavvolgiamo il nastro del film della giornata ed entriamo nelle pieghe delle partite di oggi.

I tabellini

Icierre Lamezia-Genova 4-1

I finalisti della Coppa della scorsa stagione per il quarto anno consecutivo si qualificano ai Quarti di Finale. Genova, al debutto in Coppa, ha giocato una gran bella partita inchiodando sul pari i lametini per tre quarti di partita. La tripletta di Chirico ha indirizzato il match verso Lamezia, un gol per tempo per Mattia. Muraca sul filo della sirena ha segnato il quarto gol. Per i liguri a segno il bomber di Campionato Giolfo.

Terracina-Roma 5-3

Il promo scontro diretto tra i pontini e capitolini non ha deluso le attese. Una partita giocata in ogni centimetro del rettangolo di sabbia. Nei primi due tempi i giallorossi sono andati in vantaggio sempre ripresi dai tigrotti che nel terzo tempo hanno piazzato i due colpi ferali con Ridolfi e Carlot, quest’ultimo autore di una doppietta. Doppietta anche per Romagna che ne ha già fatti tre in Campionato. Terracina ai Quarti per il secondo anno di fila. Alla Roma non sono bastati i gol dei soliti Mariani, Cola e Cedro tutti e tre autori di quattro reti ciascuno in Campionato.

Vasto-MG Media Eboli 7-8 dtr (4-4)

Un finale convulso ha sorriso all’Eboli che ai rigori ha sfoggiato un Giusti extralarge. Il portiere dell’Eboli ha riportato ai Quarti i suoi dopo le edizioni del 2023 e 2024. Vasto non riesce a ripetere l’impresa della scorsa stagione. Un epilogo inaspettato se guardiamo i tempi regolamentari con gli abruzzesi tre volte in fuga sempre ripresi dai campani compreso il botta e risposta in pieno recupero. Auricchio, Cirasuolo, Coppola e Monaco hanno segnato per l’Eboli. Al Vasto non è bastata la doppietta del bomber del Campionato Ventrella e i centri di Silvestri e Di Marino.

Napoli-WB Catania 4-0

Alla sua seconda partecipazione in Coppa il Napoli entra per la prima volta nel tabellone dei Quarti grazie a una prestazione lineare, un gol nel primo tempo, un altro nel secondo e due nell’ultima frazione. Caliò e Magnolia hanno confermato la prolificità già dimostrata in Campionato. Primi due gol in stagione per Andriani. Catania rimanda l’appuntamento con l’obiettivo centrato nel 2023 e 2024.