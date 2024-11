Anche quest’anno ad ospitare le Finali Scudetto del Campionato Italiano di Beach Volley U19 e U21 sarà la Calabria, e precisamente Amantea

Anche quest’anno ad ospitare le Finali Scudetto del Campionato Italiano di Beach Volley U19 e U21 sarà la Calabria, e precisamente Amantea, così come nel 2016. L’evento sportivo ed unico per il territorio, andrà in scena da 24 al 27 agosto, promosso dall’ASD Beach&Volley Amantea in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo e con il patrocinio della Regione Calabria, del Consiglio Regionale, della Provincia di Cosenza, del Comune di Amantea, del Comitato Regionale Fipav Calabria, del Comitato Provinciale Fipav di Cosenza e dal CONI.

A far da cornice, il centro Federale Fipav “Sport Village Amantea”, che ospiterà le coppie di beachers più forti d’Italia

Inoltre, il 20 e il 21 agosto si svolgerà il torneo Paolo Nicolai’s U23 Tour che si configura come una vetrina per i più talentuosi giovani beachers under23. Un tour di tre tappe, promosso dal campione europeo e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, Paolo Nicolai.

In Calabria i migliori beachers più forti d'Italia

Sulla sabbia del lungomare di Amantea si alterneranno le coppie più forti del panorama nazionale, che seppur giovanissimi, si sono già aggiudicate tappe del circuito Master, dimostrando la qualità degli atleti e la capacità di crescita e miglioramento del movimento del beach volley italiano.