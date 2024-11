Copione rispettato nella tappa calabrese dei campionati italiani Under 21. Vincono le coppie più forti. Nel femminile successo di Lancellotti-Dodi. Promossa l’organizzazione

AMANTEA (Cs) – Tutto secondo pronostico. La tappa Under 21 del campionato italiano di beach volley va alle coppie più forti. Nel maschile vince il duo formato da Pellegrino e Marzo che in finale battono in due set Mazzotta e La Torre. Sul gradino più basso del podio sono saliti Francesco Cavalli e Simone Nicotra. Nel femminile Lancellotti-Dodi si aggiudicano il torneo superando Rena-Coperchio al termine di un partita equilibrata e molto combattuta, decisa al terzo set. Terza lacoppia formata da Marianna Filippi e Giulia Zardini.

Promossi. Grande spettacolo e ottima cornice di pubblico sul lungomare di Amantea che per il secondo anno consecutivo ha organizzato una delle dieci tappe del campionato italiano. Promossa a pieni voti l’organizzazione guidata dal promoter locale Vincenzo Pugliano. Lo”Sport Village”, unico centro federale calabrese del beach volley, è dunque pronto al salto di qualità per ospitare una tappa degli assoluti.