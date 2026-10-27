Mancano poche ore al calcio d'inizio di Benevento-Catanzaro, sfida in programma questa sera alle 19 allo stadio Ciro Vigorito e valida per la nona giornata del campionato di Serie B. Per i giallorossi calabresi sarà soprattutto la partita della ripartenza, con Michele Mignani pronto al debutto in panchina dopo l'esonero di Giorgio Gorgone, arrivato in seguito alla pesantissima sconfitta per 6-1 contro l'Ascoli.

Il nuovo allenatore ha avuto pochissimo tempo per lavorare con la squadra, raggiunta nel ritiro sannita. L'obiettivo immediato è restituire compattezza e fiducia a un gruppo reduce da settimane complicate. Il Catanzaro si presenta all'appuntamento con appena quattro punti conquistati nelle prime otto giornate e la necessità di invertire rapidamente la rotta.

Sul fronte formazione, Mignani dovrebbe ripartire dal 3-5-2, con Pigliacelli tra i pali e il terzetto difensivo composto da Ruggero, Antonini e Imperiale. A centrocampo Petriccione dovrebbe agire in cabina di regia, affiancato da Alesi e Franky Tchaouna, mentre Candela e Di Francesco sono favoriti sulle corsie esterne. In attacco spazio alla coppia Pafundi-Iemmello, con Koffi possibile alternativa. Ancora indisponibili Pecorino e Giovane.

Di fronte ci sarà un Benevento in salute, reduce dalla vittoria esterna contro l'Arezzo e guidato da Antonio Floro Flores. I sanniti dovrebbero schierarsi con il 4-3-3, affidandosi al tridente Cherubini, Salvemini e Okereke. Tra gli ex della sfida anche Stefano Scognamillo.

Per il Catanzaro servirà soprattutto una risposta caratteriale. Prima ancora del risultato, Mignani cercherà segnali di reazione da una squadra chiamata a cancellare la brutta prestazione del Ceravolo e a ritrovare solidità.

Le probabili formazioni

Benevento (4-3-3): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Saio, Beruatto; Siatounis, Maita, Kouan; Cherubini, Salvemini, Okereke. All. Floro Flores.

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Imperiale; Candela, Alesi, Petriccione, Tchaouna, Di Francesco; Pafundi, Iemmello. All. Mignani.

Arbitro: Alberto Poli di Verona.