Nove vittorie su nove, punteggio pieno e un primo strappo in classifica che rischia di trasformare il campionato di Promozione B in una cavalcata solitaria. La Bovalinese guidata da mister Maurizio Lanzaro continua a correre a ritmi da capogiro: +5 sullo Sporting Polistena secondo e ben 9 lunghezze di vantaggio sull'Africo terzo.

Nonostante i numeri descrivano un andamento travolgente, all’interno dello spogliatoio amaranto l'ordine tassativo resta uno solo: piedi per terra. A confermarlo è Santoro Favasuli, giovane rivelazione e vera e propria arma in più della capolista, che fa il punto su questo straordinario avvio di stagione: «Sicuramente non ci aspettavamo di essere a punteggio pieno dopo nove giornate. Il nostro obiettivo era dare il massimo ogni domenica e fin qui ce l’abbiamo fatta. Quanto siamo forti non sta a noi dirlo: dobbiamo solo continuare a spingere ogni settimana».

Niente tabelle né etichette da favorita

Con un margine simile già a novembre, è naturale che la Bovalinese venga indicata da tutti come la principale indiziata per il salto di categoria. Favasuli, tuttavia, preferisce dribblare i facili entusiasmi: «Credo che nessuno abbia mai vinto il campionato a novembre. È ancora troppo presto e non possiamo assolutamente sentirci la vittoria in tasca. In questo torneo ci sono squadre molto attrezzate, motivo per cui non possiamo permetterci il minimo calo di concentrazione».

Stesso discorso per i possibili record storici che la squadra rischia di infrangere continuando su questo passo: «Non ci pensiamo. Lavoriamo duro durante la settimana per essere al top la domenica. Se poi arriveranno anche i record, ben venga».

La Coppa resta alle spalle, focus sul gruppo

Nessun rimpianto, inoltre, per la prematura eliminazione dalla Coppa Italia Dilettanti: «Quando si dà tutto sul campo non ci possono essere recriminazioni. Siamo usciti solo ai calci di rigore dopo aver lottato; la squadra ha dato il massimo ed è questo ciò che conta davvero».

Infine, il classe amaranto spende parole di grande alchimia verso il gruppo per commentare la sua ottima resa personale: «Il merito è tutto dei miei compagni, senza di loro non avrei fatto così bene. So di poter fare ancora meglio, ma per me la priorità assoluta è il successo della Bovalinese: il resto viene in secondo piano».