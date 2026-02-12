Nella Sala Consiliare «Falcone e Borsellino» di Crotone si alza il sipario sull’edizione 2026 della Bper Crotone International Carnival Race, appuntamento che da anni unisce sport, promozione del territorio e partecipazione collettiva, confermandosi tra le regate più attese del calendario nazionale e internazionale.

Alla presenza del sindaco Vincenzo Voce, del presidente della Provincia Fabio Manica, dell’assessore allo Sport Luca Bossi, del presidente del Club Velico Crotone Gianluca Ruperto, del responsabile della Direzione Mezzogiorno di Bper Banca Salvatore Pulignano e del comandante della Capitaneria di Porto Domenico Morello, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 della Bper Crotone International Carnival Race.

Evento di rilievo che ormai è diventato uno degli appuntamenti velici più attesi e prestigiosi del panorama nazionale e internazionale, la manifestazione è in programma dal 13 al 17 febbraio 2026. Le regate prenderanno il via venerdì 13 febbraio per concludersi martedì 17 febbraio.

Nel corso dell’incontro, il presidente del Club Velico Gianluca Ruperto ha annunciato un importante riconoscimento per la città: l’assegnazione dei Campionati Europei di vela nel 2028, oltre al Campionato Italiano che si svolgerà già a partire dal prossimo marzo. Un risultato che rafforza ulteriormente il ruolo di Crotone nel panorama velico internazionale.

L’evento sarà affiancato da un ricco calendario di iniziative collaterali pensate per coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori. Il programma, illustrato dalla event manager Catia Carabotti, si aprirà venerdì 13 febbraio alle ore 17.00 con la Carnival Parade, in partenza da piazza Berlinguer e arrivo al Porto Vecchio.

Nel corso della conferenza stampa, il sindaco Vincenzo Voce ha sottolineato l’importanza strategica dell’evento per la città, definendolo «molto più di una manifestazione sportiva, ma un appuntamento che racconta l’identità di Crotone e la sua capacità di accogliere eventi di livello internazionale». Sulla stessa linea il presidente della Provincia Fabio Manica, che ha evidenziato il valore della collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti.

Accanto alle regate non mancheranno gli eventi collaterali. La Parata di Carnevale vedrà la partecipazione della street band del Liceo Musicale Gravina, trampolieri, animazione e il coinvolgimento delle scuole, con una premiazione dedicata alla migliore maschera ispirata al film Inside Out 2.

Tra gli appuntamenti in programma anche il convegno di lunedì 16 febbraio al Liceo Scientifico Filolao, organizzato dall’Università Magna Graecia, dedicato al tema «Facciamo Pace».

Infine, annunciati i numeri della partecipazione che confermano il prestigio dell’evento: 242 gli iscritti, provenienti da Italia, Germania e Svizzera. In gara 222 timonieri della Divisione A (Juniores, nati tra il 2011 e il 2015) e 20 della Divisione B (Cadetti, nati tra il 2016 e il 2017), per un totale di 40 squadre. L’Italia è la nazione maggiormente rappresentata con 238 iscrittii.