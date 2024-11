Con la nuova possibilità, i supporter giallorossi potranno occupare anche il settore gradinata, con quello ospiti comunque già sold out grazie ai non residenti a Catanzaro che hanno inizialmente potuto acquistare il ticket

Anche i residenti a Catanzaro e provincia potranno acquistare i biglietti per la partita che i giallorossi giocheranno sabato 16 marzo alle ore 14 a Brescia. È infatti arrivato il via libera che ha fatto dunque cadere ogni divieto per l'acquisto del tagliandi, inizialmente concesso solo per i non residenti nella città capoluogo della Calabria, che avevano comunque già riempito il settore ospiti del Rigamonti.

