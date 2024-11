Tutto lasciava presagire che sarebbe stata una partita priva di colore e calore sugli spalti, ma i tifosi giallorossi non tradiscono mai le aspettative. Brescia-Catanzaro, in programma sabato 16 marzo alle 14, sarà arbitrata da Francesco Cosso della sezione Aia di Reggio Calabria e coadiuvarlo saranno gli assistenti Damiano Di Iorio della sezione di Verbano-Cusio-Ossola e Thomas Miniutti della sezione di Maniago, quarto ufficiale Daniele Virgilio di Trapani, mentre al Var ci sarà Luigi Nasca di Bari assistito da Paride Tremolada di Monza. Ma la notizia più importante, che tiene banco negli ambienti giallorossi, è quella relativa al sold out registrato nel settore ospiti del Rigamonti.

Saranno oltre mille i tifosi giallorossi presenti in terra lombarda, ma non saranno calabresi o perlomeno residenti in Calabria. Infatti, a seguito di quanto accaduto nel post derby a Cosenza, è stata vietata la trasferta per i residenti nel capoluogo di regione e in provincia. Ma sono molti i club di supporters del Catanzaro sparsi per lo Stivale che si sono organizzati per prendere parte alla partita. Ma non solo i club, tanti i calabresi che sono residenti in altre città d’Italia, anche in Svizzera, che andranno a sostenere i loro beniamini.

1027 i posti del settore ospiti messi a disposizione e occupati in poco tempo, ma le presenze potrebbero essere molte di più visto che la vendita è aperta per tutti i settori dello stadio. Poi lo storico e forte gemellaggio delle due tifoserie renderà sicuramente tutto più bello.