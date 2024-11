La trasferta è stata vietata per le persone residenti nella citta calabrese e in provincia a seguito dei fatti verificatisi lo scorso 3 marzo dopo il derby con il Cosenza

Circa 500 persone sosterranno il Catanzaro nel corso della gara in programma sabato prossimo contro il Brescia allo stadio Rigamonti. La trasferta è stata bandita per le persone residenti in provincia di Catanzaro a seguito dei fatti verificatisi lo scorso 3 marzo dopo il derby con il Cosenza.

Ma sono tanti i supporters giallorossi che vivono in diverse parti d’Italia. Infatti sono molti i club sparsi per lo Stivale che si stanno organizzando per raggiungere lo stadio da Milano, Bologna e Firenze ma anche dalla Svizzera dove c’è una nutrita comunità di catanzaresi. Questi potranno scegliere se prenotarsi un posto nel settore ospiti o nelle altre parti dello stadio.

Comunque c’è da dire che resta tanta amarezza nell’ambiente giallorosso per le poche presenze che si registreranno al Rigamonti. Proprio perché gli Uc (tifoseria organizzata del Catanzaro) sono legati con i supporters delle Rondinelle da uno storico e forte gemellaggio pari solo a quello con i tifosi della Fiorentina. Lo scorso 23 dicembre, infatti, quando si disputo la gara d’andata al Ceravolo fu una grande festa sugli spalti anche se le Aquile uscirono sconfitte.