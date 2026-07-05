Dopo quattro stagioni si chiude l'avventura di Nicolò Brighenti con la maglia del Catanzaro. Il difensore centrale, tra i protagonisti del ciclo più vincente della recente storia giallorossa, ha deciso di proseguire la propria carriera al Vicenza, società con cui ha già condiviso una parte importante del proprio percorso professionale e della quale è stato anche capitano. Una scelta maturata soprattutto per ragioni personali e familiari, che potrebbe coincidere con l'ultima esperienza della sua carriera da calciatore.

Brighenti lascia la Calabria dopo aver scritto pagine importanti della storia del club. È stato uno dei punti di riferimento della squadra che ha conquistato la promozione in Serie B e, nelle stagioni successive, ha continuato a rappresentare una delle colonne portanti dello spogliatoio, contribuendo anche all'ultima annata culminata con la corsa fino alle semifinali dei playoff per la Serie A.

Il legame con il Catanzaro, però, potrebbe non interrompersi definitivamente. La società, infatti, starebbe già valutando la possibilità di affidargli un ruolo dirigenziale una volta conclusa l'attività agonistica. Il presidente Floriano Noto avrebbe già manifestato l'intenzione di riportarlo in giallorosso in una veste diversa, valorizzandone esperienza e conoscenza dell'ambiente.

Pittarello resta al centro del progetto

Sul fronte del mercato, il Catanzaro continua a fare muro attorno a Filippo Pittarello, finito nel mirino di diversi club di Serie B. Tra questi c'è la Sampdoria, che segue l'attaccante ormai da tempo e continua a monitorarne la situazione.

La posizione del club giallorosso, almeno in questa fase della sessione estiva, è però molto chiara. La società non considera il centravanti sul mercato e non ha intenzione di privarsi di uno dei principali riferimenti offensivi della squadra. Arrivato due stagioni fa per una cifra complessiva di circa 1,2 milioni di euro, bonus compresi, Pittarello rappresenta ancora oggi uno degli investimenti più importanti della gestione Noto. Le prestazioni offerte nell'ultima stagione hanno inoltre contribuito ad aumentarne ulteriormente il valore.

Pontisso, sfuma la pista Verona

Negli ultimi giorni il nome di Simone Pontisso è stato accostato con insistenza all'Hellas Verona, ma le indiscrezioni circolate non trovano conferme.

Al momento, infatti, non risultano contatti tra il Catanzaro e il club scaligero, né il centrocampista rientra tra gli obiettivi di mercato del Verona.

Resta invece aperta la questione legata al rinnovo del contratto. La dirigenza giallorossa vorrebbe prolungare il rapporto con il centrocampista, ma la trattativa si presenta complessa anche per l'interesse manifestato da altri club, tra cui il Benevento. Dopo quattro stagioni consecutive in Calabria, inoltre, lo stesso Pontisso potrebbe valutare la possibilità di affrontare una nuova esperienza professionale.