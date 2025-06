Era nell’aria da settimane, fino a che non è arrivata anche l’ufficialità: la Bulldog Vibo formalizza la sua affiliazione con la Fiorentina, blasonato club calcistico italiano militante in Serie A. Un ulteriore traguardo per la società vibonese che è ormai diventata punto di riferimento dell’intero comprensorio provinciale e non solo. Sabato mattina, dunque, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del sodalizio tra le due società, all’interno della sala consiliare del Comune di Vibo Valentia.

Le istituzioni presenti

Diverse le istituzioni presenti, da quelle politiche a quelle sportive. Importante rappresentanza viola innanzitutto con le figure di Allen Tempestini, scout e osservatore per la Fiorentina in Calabria, e dei due tecnici che si occupano delle squadre affiliate all’ACF Fiorentina, Simone Pesci e Cosimo Casciani. Per la società vibonese presenti ovviamente i tecnici Paolo e Fabio Blandino, peraltro fautori del progetto Bulldog iniziato pochi anni fa, il direttore generale Rino Putrino e il presidente Maurizio Ippolito. Non potevano mancare Stefano Soriano, assessore allo Sport per il Comune di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina, presidente della provincia di Vibo Valentia, e il consigliere regionale Michele Comito. Presente anche Enzo Insardà.

Gli interventi

Ad aprire la conferenza stampa è stato Putrino, che ha sottolineato l’importanza della partnership con la Fiorentina, che conferma «il percorso della Bulldog, che si sta dimostrando molto positivo per un territorio che tanto bisogno di successi di questo tipo».

Dal canto suo, il presidente della Provincia si è detto doppiamente felice, essendo un grande tifoso viola: «Non avrei mancato questo appuntamento per nulla al mondo. La Fiorentina è molto avanti nel settore giovanile, grazie anche al suo presidente Rocco Commisso, peraltro di origine calabrese, e questa è un’iniziativa importante non solo per il settore giovanile del territorio vibonese, ma anche perché un centro virtuoso come Firenze prende spunto da una realtà periferica come Vibo Valentia».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore Stefano Soriano: «La Bulldog l’ho vista crescere anche grazie a mio figlio, e posso dire che è una società sana che cerca di trasmettere autentici valori ai ragazzi. Negli ultimi anni hanno affrontato tante squadre che avevano solo l’obiettivo di vincere, loro invece volano più alto».

La rappresentanza viola

Simone Pesci, tecnico Affiliate Fiorentina, ha illustrato poi il programma di affiliazione e le varie tappe: «Si tratta di un progetto tecnico importante. Portiamo le nostre conoscenze calcistiche, divulgando la nostra metodologia che nel corso degli anni si è sicuramente rivelata valida nel formare i ragazzi. L’affiliazione prevede incontri e allenamenti non solo per i giovani calciatori ma anche per i loro tecnici, che hanno l’opportunità di confrontarsi con i nostri mister. Nell’ultimo anno il 33% dei ragazzi che militano nelle giovanili della Fiorentina proviene dalle società affiliate. Questo vuol dire che il progetto funziona».

Gli interventi di Ippolito e Blandino

Soddisfazione anche da parte del presidente della Bulldog, Maurizio Ippolito: «La nostra è un’associazione che viene da un’esperienza pluriennale. Abbiamo condiviso dispiaceri e vittorie ma oggi raggiungiamo un riconoscimento più che un traguardo. Abbiamo avuto il privilegio di essere stati scelti da loro, senza che noi ci proponessimo e questo ci inorgoglisce».

Infine, il tecnico Paolo Blandino: «Questo è uno dei giorni più belli per noi, perché raccogliamo i frutti di tanti anni di passione».