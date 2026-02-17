L’esterno dell’Altomonte RC firma un gol da cineteca contro la capolista, mentre il centrocampista del Campora trascina i suoi con tre reti pesantissime. Spazio anche ai giovani come Sapia e Lento

Anche la ventunesima giornata del campionato di Promozione A è andata in archivio e, come di consueto, la redazione sportiva di LaC News24 ha stilato la Top11 settimanale.

Un turno che passerà alla storia del torneo per la caduta casalinga della capolista Plm Morrone, battuta 2-1 dall’Altomonte RC di mister Vaccaro. Il tecnico dei rossoblù merita di guidare la nostra formazione ideale e con lui si trascina tra gli undici titolari l’esterno alto Caceres (autore di un gol da cineteca) e il giovane terzino (2007) Sapia.

Tra i pali ecco Figliuzzi del Rocca di Neto: la formazione crotonese continua a fare bene e nel 21esimo turno supera 1-0 la Virtus Acri con il gol dei 3 punti messo a segno da Maesano, che merita un posto nel nostro attacco. In difesa, oltre a Sapia, l’esperienza di Cassaro dello Scalea e Binetti del Bisignano a segno nel 2-0 contro il Cotronei.

Costa, Gaspar e Comito affondano il fanalino di coda Union Kroton e consentono al Sersale di calare il tris nella formazione ideale di giornata. Un premio ai catanzaresi che con questi 3 punti agganciano in vetta la Plm Morrone. Tra i risultati a sorpresa del 21esimo turno c’è sicuramente anche la sconfitta casalinga del Mesoraca: i crotonesi vengono battuti 4-2 dal Campora. Per i tirrenici bella prestazione, condita da una tripletta di Couto: inserito nel nostro centrocampo. Completa la Top 11 Lento del Kratos Bisignano: il giovane attaccante è protagonista con due gol nel 5-0 dei cratensi sul Rende.