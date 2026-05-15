La stagione più brillante della sua storia non basta alla Cadi Antincendi Futura, che adesso punta a completare l’opera inseguendo il salto in Serie A. La formazione reggina inizierà sabato alle ore 16 in Puglia la propria corsa nei playoff di Serie A2 Elite, affrontando il Giovinazzo nella semifinale d’andata che mette in palio l’accesso alla finalissima promozione.

Il ritorno è in programma sabato 23 maggio in Calabria, in una doppia sfida che deciderà quale delle due squadre continuerà il proprio cammino verso la massima serie del futsal italiano.

La compagine gialloblù arriva all’appuntamento forte di un risultato già storico, avendo migliorato il miglior piazzamento mai raggiunto dal club grazie all’eliminazione della quotata New Taranto nei quarti di finale. Un percorso in costante crescita per il team guidato da Tonino Martino e Humberto Honorio, protagonista di stagioni in progressiva ascesa sotto la presidenza di Mallamaci.

Di fronte ci sarà però un avversario reduce da un’impresa significativa. Il Giovinazzo, infatti, ha sovvertito i pronostici eliminando Sulmona, seconda classificata del girone, confermandosi squadra solida e ricca di individualità di spessore.

Tra i pugliesi occhi puntati su Di Fonzo, sul finalizzatore Tanke e sull’esperienza di Divanei, elemento di grande qualità già protagonista in passato contro squadre calabresi. Da tenere sotto osservazione anche Cutrignelli, reduce da un lungo percorso in Serie A, insieme a Greco e Di Benedetto, giocatore capace di incidere nei momenti chiave. Completano l’organico elementi esperti come Palumbo, Fanfulla, Marolla e il capitano Piscitelli, con Di Capua tra i pali.

In casa Futura, invece, il clima è di grande entusiasmo, alimentato dalla consapevolezza di aver costruito un’annata di alto livello e dalla possibilità concreta di continuare a inseguire un traguardo storico.

La gara sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. A dirigere l’incontro saranno Elio Simone di Napoli e Pierluigi Minardi di Cosenza, con Amedeo Lacalamita di Bari nel ruolo di cronometrista.