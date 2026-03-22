Primo tempo dominante e cinismo in ripresa: Pizetta firma una doppietta e Turiano segna il suo primo gol in A2 Élite di calcio a 5. Terzo posto in solitaria per i giallo-blu

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Cadi Antincendi Futura si impone con un netto 4-0 sul Città di Melilli nella 24ª giornata di Serie A2 Elite di calcio a 5, consolidando il terzo posto in classifica con 48 punti. Con due giornate ancora da giocare, i giallo-blu possono sognare concretamente un piazzamento playoff, davanti a squadre storicamente competitive come Taranto (47 punti) e Giovinazzo (45). Al momento restano fuori dalla griglia playoff Lazio, Canicattì e Pescara a 44 punti.

Il Palattinà di Lazzaro ha assistito a un vero monologo dei padroni di casa, determinati a chiudere la stagione regolare nel migliore dei modi. Nonostante l’assenza dell’infortunato Paolo Parisi tra i pali, la squadra guidata da Tonino Martino, affiancato da Humberto Honorio, ha messo in campo una prestazione attenta, concreta e convincente.

La cronaca

La Cadi Antincendi Futura parte subito forte con azioni pericolose di Falcone, Pedro Mendes e Pizetta. La risposta dei siciliani è affidata a Bocci, storico avversario, ma Martino si supera in più occasioni tra i pali. Dopo un nuovo tentativo di Pedro Mendes, arriva il gol che sblocca il risultato: Cividini ruba palla, riparte e serve con una splendida mancina Scopelliti, che realizza a 9’22’’ dal termine del primo tempo.

La pressione dei giallo-blu continua e al 13’ Pizetta firma il raddoppio, chiudendo un primo tempo dominato con il punteggio di 2-0. Cividini si rende ancora pericoloso, mentre Failla prova a tenere vivo il Melilli con due iniziative senza esito.

Nella ripresa la Cadi Antincendi non abbassa il ritmo. Contropiedi e azioni da gol costanti, con il legno che nega momentaneamente il terzo gol, poi arriva ancora Pizetta a firmare il 3-0. Gianchino colpisce una traversa per gli ospiti, ma l’inerzia della partita resta tutta in mano ai giallo-blu.

A chiudere il match ci pensa Domenico Turiano, classe 2010, con un gol da manuale su calcio d’angolo servito da Peppe Scopelliti. È il quarto e definitivo 4-0 che manda in estasi il pubblico del Palattinà e consolida la terza posizione dei reggini a due giornate dalla fine della regular season.

Con questa prestazione, la Cadi Antincendi Futura continua la sua corsa verso i playoff, confermandosi squadra solida, organizzata e pronta a sognare in grande.