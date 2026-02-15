Con il ventiquattresimo turno del campionato di Serie D (girone I) ormai alle spalle, sono nove le giornate che mancano alla fine della regular season e dunque i punti si fanno pesanti. Ecco il resoconto dell'ultima giornata e, di conseguenza, delle quattro calabresi coinvolte: Vibonese, Reggina, Sambiase e Vigor Lamezia.

Il bilancio

Bilancio in chiaroscuro per le calabresi, dal momento che nessuna delle quattro riesce a vincere. Ovviamente l'attenzione era spostata sullo stadio Granillo dove andava di scena il derby dello Stretto tra Reggina e Messina. Proprio gli amaranto si trovano costretti a rallentare la propria corsa alla vetta dal momento che, contro i "cugini" peloritani, la posta in palio viene divisa. Termina 1-1 infatti il match con gli ospiti inizialmente in vantaggio grazie alla rete di Tedesco alla mezz'ora inoltrata del primo tempo e che fa tremare i calabresi. Agli sgoccioli di match è il neo entrato Palumbo a togliere le castagne dal fuoco alla compagine di mister Torrisi che infila il dodicesimo risultato utile consecutivo.

Buon punto interno per il Sambiase che riesce a rallentare quella che era la capolista Igea Virtus. Allo stadio D'Ippolito finisce a reti bianche e con i giallorossi che tornano a far punti dopo tre sconfitte consecutive. Si ferma dopo quattro vittorie consecutive la corsa della Vigor Lamezia che torna sconfitta dal campo della Nissa per 2-1 e con i siciliani che si impongono grazie alle reti di Rotulo e Palermo mentre, nel finale, Cosendrey accorcia le distanze ma non basta. Cola a picco la Vibonese che per perde con un fragoroso 4-0 in casa del Milazzo. Padroni di casa che la chiudono già nel primo tempo con le reti di Runza, Cassaro e Galesio. A tempo scaduto ecco il poker di La Spada.

I risultati

REGGINA-MESSINA 1-1 (35' pt Tedesco, 43' st Palumbo)

MILAZZO-VIBONESE 3-0 (7' pt Runza, 29' pt Cassaro, 36' pt Galesio, 48' st La Spada)

NISSA-VIGOR LAMEZIA 2-1 (23' st Rotulo, 35' st Palermo, 46' st Cosendrey)

SAMBIASE-IGEA VIRTUS 0-0

La classifica

Savoia 46

Igea Virtus 46

Nissa 45

Atl. Palermo 44

Reggina 44

Milazzo 38

Gela 37

Gelbison 36

Sambiase 33

Vigor Lamezia 31

Enna 27

Vibonese 26

Messina 22

Sancataldese 21

Ragusa 21

Acireale 21

Castrum Favara 20

Paternò 14