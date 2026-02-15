Torna a far punti il Sambiase che, dopo tre sconfitte consecutive, costringe allo 0-0 la capolista in condominio Igea Virtus. Cola a picco la Vibonese che cade per 4-0 in casa del Milazzo
Con il ventiquattresimo turno del campionato di Serie D (girone I) ormai alle spalle, sono nove le giornate che mancano alla fine della regular season e dunque i punti si fanno pesanti. Ecco il resoconto dell'ultima giornata e, di conseguenza, delle quattro calabresi coinvolte: Vibonese, Reggina, Sambiase e Vigor Lamezia.
Il bilancio
Bilancio in chiaroscuro per le calabresi, dal momento che nessuna delle quattro riesce a vincere. Ovviamente l'attenzione era spostata sullo stadio Granillo dove andava di scena il derby dello Stretto tra Reggina e Messina. Proprio gli amaranto si trovano costretti a rallentare la propria corsa alla vetta dal momento che, contro i "cugini" peloritani, la posta in palio viene divisa. Termina 1-1 infatti il match con gli ospiti inizialmente in vantaggio grazie alla rete di Tedesco alla mezz'ora inoltrata del primo tempo e che fa tremare i calabresi. Agli sgoccioli di match è il neo entrato Palumbo a togliere le castagne dal fuoco alla compagine di mister Torrisi che infila il dodicesimo risultato utile consecutivo.
Buon punto interno per il Sambiase che riesce a rallentare quella che era la capolista Igea Virtus. Allo stadio D'Ippolito finisce a reti bianche e con i giallorossi che tornano a far punti dopo tre sconfitte consecutive. Si ferma dopo quattro vittorie consecutive la corsa della Vigor Lamezia che torna sconfitta dal campo della Nissa per 2-1 e con i siciliani che si impongono grazie alle reti di Rotulo e Palermo mentre, nel finale, Cosendrey accorcia le distanze ma non basta. Cola a picco la Vibonese che per perde con un fragoroso 4-0 in casa del Milazzo. Padroni di casa che la chiudono già nel primo tempo con le reti di Runza, Cassaro e Galesio. A tempo scaduto ecco il poker di La Spada.
I risultati
REGGINA-MESSINA 1-1 (35' pt Tedesco, 43' st Palumbo)
MILAZZO-VIBONESE 3-0 (7' pt Runza, 29' pt Cassaro, 36' pt Galesio, 48' st La Spada)
NISSA-VIGOR LAMEZIA 2-1 (23' st Rotulo, 35' st Palermo, 46' st Cosendrey)
SAMBIASE-IGEA VIRTUS 0-0
La classifica
Savoia 46
Igea Virtus 46
Nissa 45
Atl. Palermo 44
Reggina 44
Milazzo 38
Gela 37
Gelbison 36
Sambiase 33
Vigor Lamezia 31
Enna 27
Vibonese 26
Messina 22
Sancataldese 21
Ragusa 21
Acireale 21
Castrum Favara 20
Paternò 14